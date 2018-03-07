Порошенко простят наезд кортежа на пенсионера — политолог

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Автомобиль полиции, сопровождавший кортеж президента, в центре Киева сбил пожилого мужчину. Совершившая наезд машина осталась на месте происшествия, а остальной кортеж продолжил движение. Медики госпитализировали пенсионера. По их словам, он получил травмы средней тяжести. Президент Петр Порошенко выразил сожаление по поводу случившегося. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Резонансное ДТП в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала политолог, политтехнолог Екатерина Одарченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Цей інцидент зі збиттям людини кортежем президента можуть використати для погіршення його іміджу?

— Насправді, ситуація трагічна. Безумовно, вона показує деяку долю в цілому відносин, що вони і не змінилися. Пам'ятаєте, коли критикували кортежі Віктора Януковича, що півміста перекривають? Тобто як суть так і форма не змінилися. Але чи важливо це для виборця Порошенка і чи можна буде це максимально транслювати – ні. Тому що все ж таки позитивний образ Порошенка будується на інших речах. Тобто він будується на зовнішніх перемогах, на такій переможній історії безвізу, на тому, що Порошенко вибудовує українську армію, і на адміністративному ресурсі, тобто банальних можливостях і методиках роботи через губернаторів, які, безумовно, взаємопов’язані з президентом через адміністративний тиск і в цілому через адміністративну машину. Це типово для будь-якої влади. Зараз я говорю не лише про Порошенка. І тим паче, що кортеж – це ж люди, і я певна, що Порошенко виступить… і зараз має виступити з певною заявою, що людина, яка безпосередньо була за кермом, відповідальна, і понесе відповідальність. Але ми спостерігаємо, що подібні ситуації, які могли б бути кабальними для репутації президента, якби він був в іншій країні, то ця ситуація так само досить швидко забудеться.

glavcom.ua На месте ДТП с участием кортежа Порошенко

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Якщо згадувати ситуацію, коли придбали гелікоптер, аби пересувався Віктор Янукович, і порівнювати с главами інших держав, то це якось вплине на репутацію?

— Якщо говорити про рейтинг Порошенка, ця ситуація на рейтинг Порошенка не вплине. Якщо її навіть максимально тиражувати. З іншого боку, це ж не Порошенко був за кермом. А кортеж – це сам по собі деякий символ, це символ того, що влада відділена від народу, і це символ того, що владі потрібно захищатися. Так можна сказати, що потрібно захищатися від агресора, це справедливо, але в тому числі подивіться, Порошенко вже публічно небагато контактує з людьми поза якимись такими штучними умовами контакту.

Це характерна риса для президента або для людей такого рівня? Чи можна було б більше спілкуватися з людьми?

— Ні, можна було б спілкуватися в іншій формі. Це така річ, яка обирається Адміністрацією президента і його піарниками – або бути максимально відкритими і готовими до публічного діалогу, в тому числі жорсткого, або організовувати зустрічі на підприємствах або з масовками, які відповідно підготовані до правильних реакцій. Це просто різноманітна стратегія публічної роботи. І вона інакша в тих президентів, які мають підтримку значно більшу і значно довшу. Стратегія президента США Барака Обами як раз була про відкрите спілкування, для порівняння.

Между тем, комментируя ДТП с участием кортежа президента, спикер ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блищик в эфире «ГС» отметила, что как только пострадавший будет в состоянии общаться, правоохранители проведут все необходимые следственные действия.