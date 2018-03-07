ДТП с кортежем Порошенко: комментарий Нацполиции

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В центре Киева автомобиль полиции, сопровождавший кортеж президента, сбил пожилого мужчину. Автомобиль, который совершил наезд, остался на месте происшествия, а машины кортежа продолжили движение. Медики госпитализировали пенсионера. По их словам, он получил травмы средней тяжести. Президент Петр Порошенко выразил сожаление по поводу случившегося. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Кто виноват с произошедшем ДТП, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснила спикер Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Оксана Блищик.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що конкретно трапилося? Як в поліції бачать цю ситуацію?

— Як і будь-яка ДТП, ця аварія не буде винятком, ми теж будемо ретельно з'ясовувати обставини і причини її скоєння. Слід зазначити, що є відео з камер відеонагляду, де безпосередньо зафіксований момент наїзду на пенсіонера. В будь-якому випадку ми розуміємо, що потерпілий – це людина достатньо поважного віку, чоловік із переломом ноги і зараз перебуває в лікарні. Відповідно, наскільки ми матимемо можливість з ним спілкуватися, будуть проводитися необхідні слідчі дії. Зараз можемо говорити про те, що, на жаль, він проігнорував заборонені сигнали регулювальника, вибіг на проїжджу частину фактично і таким чином потрапив під колеса службового автомобіля.

vesti-ukr.com На месте ДТП с участием кортежа Порошенко

Читайте также: Смертоносный кортеж. Самые громкие ДТП с украинскими политиками

В цьому разі винуватий водій чи пішохід?

— Будуть проведені всі необхідні слідчі дії, в тому числі експертизи, в тому числі вилучені записи з камер відеонагляду, в тому числі будуть зібрані покази свідків і очевидців. А для того, аби максимально встановити механізм, має бути проведене ретельне розслідування. З цього я почала свій коментар. Не можна стверджувати зараз, що винен той чи інший, є трагедія – під колесами автомобіля службового опинився пенсіонер, ніхто ні з кого не буде віднімати вини, але ця вина або спростування цієї вини має бути досягнути слідчим шляхом. Мають бути проведені всі експертизи.

В подібних ситуаціях скільки триває детальне розслідування?

— Загалом КПК передбачає розумні строки, так би мовити, два місяці. Однак якщо за цей час не будуть проведені всі експертизи, то можливе продовження розслідування. Хоча будемо сподіватися, що в цей термін буде все зроблено для того, аби прийняти кінцеве процесуальне рішення у цьому кримінальному провадженні.

glavcom.ua На месте ДТП с участием кортежа Порошенко

Напомним, ранее генеральный директор экспертной компании DEKRA Expert Ukraine, адвокат, эксперт в области ДТП Олег Голубенко в эфире «ГС» прояснил, почему число ДТП в Украине растет. Он уверен, что ограничение скорости движения в столице до 50 км/ч при отсутствии контроля только провоцирует водителей на несоблюдение ПДД.