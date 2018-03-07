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    ДТП с кортежем Порошенко: комментарий Нацполиции

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    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера (15)

    (обновлено: )151
    Спикер ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блищик отметила, что как только пострадавший будет в состоянии общаться, правоохранители проведут все необходимые следственные действия.
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    vesti-ukr.com

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    В центре Киева автомобиль полиции, сопровождавший кортеж президента, сбил пожилого мужчину. Автомобиль, который совершил наезд, остался на месте происшествия, а машины кортежа продолжили движение. Медики госпитализировали пенсионера. По их словам, он получил травмы средней тяжести. Президент Петр Порошенко выразил сожаление по поводу случившегося. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

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    Кто виноват с произошедшем ДТП, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснила спикер Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Оксана Блищик.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Що конкретно трапилося? Як в поліції бачать цю ситуацію? 

    — Як і будь-яка ДТП, ця аварія не буде винятком, ми теж будемо ретельно з'ясовувати обставини і причини її скоєння. Слід зазначити, що є відео з камер відеонагляду, де безпосередньо зафіксований момент наїзду на пенсіонера. В будь-якому випадку ми розуміємо, що потерпілий – це людина достатньо поважного віку, чоловік із переломом ноги і зараз перебуває в лікарні. Відповідно, наскільки ми матимемо можливість з ним спілкуватися, будуть проводитися необхідні слідчі дії. Зараз можемо говорити про те, що, на жаль, він проігнорував заборонені сигнали регулювальника, вибіг на проїжджу частину фактично і таким чином потрапив під колеса службового автомобіля.

    vesti-ukr.com
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко

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    В цьому разі винуватий водій чи пішохід?

    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    facebook.com/sergey.orlov
    Соцсети о ДТП с кортежем Порошенко: "Уже немало угробил пенсионеров"

    — Будуть проведені всі необхідні слідчі дії, в тому числі експертизи, в тому числі вилучені записи з камер відеонагляду, в тому числі будуть зібрані покази свідків і очевидців. А для того, аби максимально встановити механізм, має бути проведене ретельне розслідування. З цього я почала свій коментар. Не можна стверджувати зараз, що винен той чи інший, є трагедія – під колесами автомобіля службового опинився пенсіонер, ніхто ні з кого не буде віднімати вини, але ця вина або спростування цієї вини має бути досягнути слідчим шляхом. Мають бути проведені всі експертизи.

    В подібних ситуаціях скільки триває детальне розслідування? 

    — Загалом КПК передбачає розумні строки, так би мовити, два місяці. Однак якщо за цей час не будуть проведені всі експертизи, то можливе продовження розслідування. Хоча будемо сподіватися, що в цей термін буде все зроблено для того, аби прийняти кінцеве процесуальне рішення у цьому кримінальному провадженні.

    glavcom.ua
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко

    Напомним, ранее генеральный директор экспертной компании DEKRA Expert Ukraine, адвокат, эксперт в области ДТП Олег Голубенко в эфире «ГС» прояснил, почему число ДТП в Украине растет. Он уверен, что ограничение скорости движения в столице до 50 км/ч при отсутствии контроля только провоцирует водителей на несоблюдение ПДД. 

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