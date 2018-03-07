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    Экономика

    Киев заявил о старте газовых переговоров с Брюсселем

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (813)

    (обновлено: )43103
    Замглавы Минэнерго Наталья Бойко заявила, что сегодня Киев начинает газовые переговоры с Брюсселем в рамках механизма быстрого реагирования, в ходе которых будет "совместно спрашивать у них о проведении в Украине мониторинговой миссии".
    Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Киев рассчитывает на визит мониторинговой миссии ЕС, которая даст оценку надежности транзита газа по территории Украины, сообщила замглавы Минэнерго Украины Наталия Бойко в среду в эфире телеканала NewsOne.

    "Сегодня мы начинаем переговоры с Брюсселем в рамках механизма быстрого реагирования и будем совместно спрашивать у них о проведении в Украине мониторинговой миссии, которая будет делать отдельный независимый отчет. Нам бы очень хотелось, чтобы результатами отчета были определенные публичные выводы для того, чтобы мы еще раз подчеркнули, что Украина в этой ситуации не только выполнила все свои обязательства, но даже перевыполнила их ради того, чтобы быть для Европы надежным транзитером", — сказала Бойко.

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    По ее словам, "Газпром" продолжает не соблюдать давление на входе в украинскую ГТС, однако на транзите это не отражается. "Хотя на сегодня мы имеем на входе заниженное давление, и "Газпром" не выполняет свои контрактные обязательства, на выходе Украина за счет своей работы подает нормальное давление, и мы непрерывно и надежно транзитируем газ в Европу, как всегда", — сказала заместитель министра.

    Бойко заявила, что сейчас готовится оперативный отчет по "газовому кризису", и власти могут в будущем увеличить страховой запас газа (минимальный запас в ПХГ).

    Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В понедельник "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

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    Во вторник министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что транзит газа из России в Европу через Украину идет по графику, несмотря на разногласия "Нафтогаза" и "Газпрома".

    В свою очередь пресс-секретарь "Нафтогаза" Елена Осмоловская заявила, что долг "Газпрома" перед НАК продолжает увеличиваться каждый день на 0,5 миллиона долларов, несмотря на подачу российской компанией апелляции. 

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