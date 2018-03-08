наверх
08.03.201802:21
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Видео

    СБУ работает! Обнародовано видео задержания экс-"беркутовца" в Киеве

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (309)

    (обновлено: )257
    Бывший сотрудник "Беркута" Владимир Иващенко до настоящего времени являлся сержантом ГУ Нацполиции Киевской области. После взрыва гранаты подозреваемый скрылся с места происшествия.
    Подрыв авто в Киеве, 7 марта 2018
    Скриншот с видео

    Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

    В сети обнародовали видео (см. здесь) спецопераци сотрудников СБУ на Броварском проспекте в Киеве, во время которой подозреваемый в торговле  боеприпасами экс-боец расформированного ныне спецподразделения МВД "Беркут" взорвал в машине гранату.

    Подрыв иномарки на выезде из Киева. Видео
    Facebook dtp.kiev.ua
    Подрыв иномарки на донецких номерах в Киеве. Кадры с места ЧП

    Бывший сотрудник "Беркута" Владимир Иващенко до настоящего времени являлся сержантом ГУ Нацполиции Киевской области. По данным спецслужбы, полицейский пытался оказать сопротивление сотрудникам СБУ и избежать задержания.

    Читайте также: Взрыв гранаты на метро "Лесная", подробности от спецкора

    В результате происшествия пострадал один человек. В настоящее время 26-летний мужчина объявлен в розыск.

    Видео задержания и момента взрыва на своем канале в Youtube опубликовало интернет-издание "Страна.ua".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Подрыв авто в Киеве, 7 марта 2018
    Криминальные войны в Украине
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие