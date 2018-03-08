СБУ работает! Обнародовано видео задержания экс-"беркутовца" в Киеве

Скриншот с видео

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

В сети обнародовали видео (см. здесь) спецопераци сотрудников СБУ на Броварском проспекте в Киеве, во время которой подозреваемый в торговле боеприпасами экс-боец расформированного ныне спецподразделения МВД "Беркут" взорвал в машине гранату.

Бывший сотрудник "Беркута" Владимир Иващенко до настоящего времени являлся сержантом ГУ Нацполиции Киевской области. По данным спецслужбы, полицейский пытался оказать сопротивление сотрудникам СБУ и избежать задержания.

Читайте также: Взрыв гранаты на метро "Лесная", подробности от спецкора

В результате происшествия пострадал один человек. В настоящее время 26-летний мужчина объявлен в розыск.

Видео задержания и момента взрыва на своем канале в Youtube опубликовало интернет-издание "Страна.ua".