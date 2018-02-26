Луценко предлагает отобрать у СБУ возможность влиять на бизнес на таможне

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В Украине необходимо провести реформу таможни для того, чтобы отобрать у Службы безопасности Украины возможность давления на бизнес на таможне.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Луценко в интервью изданию LB.ua.

"… Таможня, где теряется не менее трети, а некоторые говорят, что и половина входящих платежей. Да, работать стало намного проще. Но все равно остается огромная коррупция кланов. Более того — государственная коррупция. Говорю прямым текстом. Служба безопасности Украины имеет законное право возбуждать дела, которые не подлежат процессуальному контролю Генпрокуратуры. А тем более проверке внутренних действий контрразведки, и такая возможность, с моей точки зрения, используется для массового давления на бизнес на таможнях при растаможивании", — говорил генпрокурор.

По словам Луценко, данная ситуация не касается спиртового рынка. В прошлом году в этой сфере, отметил генпрокурор, "были остановлены любые наезды".

"На данный момент по одному только делу о возможной контрабанде елочных игрушек за 2014 год в день таможня получает до 100 поручений осмотра, досмотра любых товаров. Я не знал масштабов этой проблемы. Но в последние месяцы начал изучать ситуацию после победы, скажем, на спиртовом рынке", — рассказал генпрокурор.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не готов баллотироваться на пост президента и готов поддержать действующего главу государства Петра Порошенко при выдвижении на второй срок.