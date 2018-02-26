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    Луценко предлагает отобрать у СБУ возможность влиять на бизнес на таможне

    (обновлено: )104
    По словам Юрия Луценко, возможность СБУ возбуждать дела, которые не подлежат процессуальному контролю Генпрокуратуры, используется для массового давления на бизнес на таможнях при растаможивании.
    Юрий Луценко
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В Украине необходимо провести реформу таможни для того, чтобы отобрать у Службы безопасности Украины возможность давления на бизнес на таможне.

    Таможенный контроль
    Украинское фото
    Что на таможне: запрет товаров или паника?

    Об этом заявил генеральный прокурор Украины Луценко в интервью изданию LB.ua.

    "… Таможня, где теряется не менее трети, а некоторые говорят, что и половина входящих платежей. Да, работать стало намного проще. Но все равно остается огромная коррупция кланов. Более того — государственная коррупция. Говорю прямым текстом. Служба безопасности Украины имеет законное право возбуждать дела, которые не подлежат процессуальному контролю Генпрокуратуры. А тем более проверке внутренних действий контрразведки, и такая возможность, с моей точки зрения, используется для массового давления на бизнес на таможнях при растаможивании", — говорил генпрокурор.

    По словам Луценко, данная ситуация не касается спиртового рынка. В прошлом году в этой сфере, отметил генпрокурор, "были остановлены любые наезды".

    "На данный момент по одному только делу о возможной контрабанде елочных игрушек за 2014 год в день таможня получает до 100 поручений осмотра, досмотра любых товаров. Я не знал масштабов этой проблемы. Но в последние месяцы начал изучать ситуацию после победы, скажем, на спиртовом рынке", — рассказал генпрокурор.

    Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не готов баллотироваться на пост президента и готов поддержать действующего главу государства Петра Порошенко при выдвижении на второй срок.

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