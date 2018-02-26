Луценко признался, что не готов идти в президенты

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не готов баллотироваться на пост президента и готов поддержать действующего главу государства Петра Порошенко при выдвижении на второй срок.

Очередные выборы президента Украины пройдут весной 2019 года. По данным последних соцопросов, лидерами президентской гонки являются экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Порошенко. Действующий президент пока не заявлял о намерении идти на второй срок.

"Нет, я не готов баллотироваться (на пост президента — Ред.). По моему мнению, кандидат пока есть", — сказал Луценко в интервью интернет-изданию "Левый берег", опубликованном в понедельник.

Генпрокурор заявил, что готов поддержать Порошенко при выдвижении на предстоящих выборах.

"Я поддерживаю Порошенко как силу, которая строит государство, которая движется в правильном направлении. С моей точки зрения, у него и у его команды много серьезных ошибок. Они есть и у меня. Но смена руководства, а тем более курса, сегодня является смертельной опасностью для государства. Поэтому как человек я поддерживал и поддерживаю эту кандидатуру. Что он должен сделать для того, чтобы стать второй раз президентом? Измениться внутри, измениться вокруг", — считает генпрокурор.