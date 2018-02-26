наверх
26.02.201820:29
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.19- 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    Луценко признался, что не готов идти в президенты

    52
    Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что готов поддержать Петра Порошенко при выдвижении на предстоящих выборах. По его словам, сам он не готов баллотироваться.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не готов баллотироваться на пост президента и готов поддержать действующего главу государства Петра Порошенко при выдвижении на второй срок.

    Бунт под домом генпрокурора. Луценко вышел к протестующим. Видео
    facebook.com/Ruhnovihsyl
    Бунт под домом генпрокурора. Луценко вышел к протестующим

    Очередные выборы президента Украины пройдут весной 2019 года. По данным последних соцопросов, лидерами президентской гонки являются экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Порошенко. Действующий президент пока не заявлял о намерении идти на второй срок.

    "Нет, я не готов баллотироваться (на пост президента — Ред.). По моему мнению, кандидат пока есть", — сказал Луценко в интервью интернет-изданию "Левый берег", опубликованном в понедельник.

    Генпрокурор заявил, что готов поддержать Порошенко при выдвижении на предстоящих выборах.

    "Я поддерживаю Порошенко как силу, которая строит государство, которая движется в правильном направлении. С моей точки зрения, у него и у его команды много серьезных ошибок. Они есть и у меня. Но смена руководства, а тем более курса, сегодня является смертельной опасностью для государства. Поэтому как человек я поддерживал и поддерживаю эту кандидатуру. Что он должен сделать для того, чтобы стать второй раз президентом? Измениться внутри, измениться вокруг", — считает генпрокурор.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    ЖКХ, тарифы
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Флаг России
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?