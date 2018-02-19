В Раду поступило представление Луценко на нардепа Бакулина

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Представление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о даче согласия Верховной Рады на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа из "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина поступило в парламент.

Об этом сообщил спикер Андрей Парубий на своей странице в Facebook.

"Только что получил от генерального прокурора Украины представление на дачу согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест относительно народного депутата Украины Бакулина Евгения Николаевича", — сообщил Парубий.

По словам спикера, он уже передал документы на рассмотрение регламентного комитета Верховной Рады.

Подозрения ГПУ связаны с делом о закупке буровых вышек для "Нафтогаза Украины", который Бакулин возглавлял в 2010-2014 годах. В марте 2014 года его задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах, а позднее Печерский суд Киева отпустил его под залог в 10 миллионов гривен.

В день задержания Бакулина министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил причины ареста: "В рамках расследования коррупционных схем в газовой отрасли, сотрудниками МВД сегодня задержан глава правления НАК "Нефтегаз Украины" Евгений Бакулин. Только по трем расследуемым Следственным управлением МВД эпизодам действия преступной группы, сумма ущерба государству оценивается в сумму около 4 миллиардов долларов США".

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Осенью 2014 года состоялись парламентские выборы, на которых Бакулин был избран в Раду по мажоритарному округу №106. Входит во фракцию "Оппозиционный блок".