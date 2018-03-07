Будни президента. При реальной опасности охрана будет стрелять на поражение

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

6 марта, около 11:45 в Киеве на пересечении улиц Шелковичная и Институтская президентский кортеж сбил пенсионера 1930 года рождения. Светофор не работал, на размахивающего полкой регулировщика старик внимание не обратил и угодил прямо на капот машины сопровождения. Автомобиль, совершивший ДТП, остался на месте происшествия. Машины кортежа продолжили движение. Такое с президентским кортежем в центре города произошло впервые. К счастью, старик отделался переломом ноги и черепно-мозговой травмой.

При этом дедушка рисковал не только погибнуть под колесами авто, но и быть убитым охранниками президента, рассказал РИА Новости Украина один из бывших сотрудников государственной службы охраны.

Кортеж президента сбил человека в центре столицы. Как такое могло произойти, в чем причина ДТП?

— Колонна, выйдя из пункта А, должна прийти в пункт Б, и все, что происходит по дороге, не важно. Главное, доставить охраняемый объект в целости и сохранности, чтобы ни произошло по дороге. Дед выскочил на дорогу, как лось. Те, кто сидел в машине, не ожидали такого и воспринимают его как угрозу жизни охраняемому объекту. Они даже сразу не вышли из салона, потому что оценивали обстановку, ведь у мужчины в сумке могло быть взрывное устройство. К сожалению, мужчина не обратил внимание на регулировщика, который пропускал кортеж, и пошел через дорогу, в этом, конечно,есть доля его вины. Но и те, кто организовывал движения, посчитали, что одного регулировщика на перекрестке будет достаточно для безопасного проезда колонны. В этом подвела статистика, потому что это первый случай за все время проезда президентов, тем более в центре города. Это стечение обстоятельств, с одной стороны. Ну а если мы играем в демократию и заявляем, что мы не ездим толпой, но у нас на каждом углу стоят люди в форме и кого-то пропускают, а кого-то нет, — это другой вопрос.

glavcom.ua На месте ДТП с участием кортежа Порошенко

А есть ли какие-то предписания по скорости передвижения кортежа?

— Теоретически, есть возможность не соблюдать правила дорожного движения и не придерживаться установленного скоростного режима. Скоростной режим определяется старшим колонный в зависимости от погодных, дорожных условий и предполагаемых остановок. Стараются двигаться не более 130 км/час на открытых участках. В городе немного меньше.

Как быть, если по пути следования кортежа происходит нечто неординарное? К примеру, выскочит человек, или автомобиль, да мало ли что еще?

— В таком случае охрана должна принять меры, чтобы устранить опасность. Вот если на дорогу упало бревно, выйдут и уберут. Они должны ориентироваться по обстоятельствам. К тому же, если опасность будет реальной, они могут применить оружие, стрелять на поражение. Дорожное движение непредсказуемо. В данном случае с пенсионером — это стечение обстоятельств. На этом перекрестке всегда стоял один регулировщик, и его вполне хватало. Никто до этого не пробовал перебегал дорогу перед колонной. По этой дороге ездили все президенты, и никаких инцидентов не было за 20 лет.

glavcom.ua На месте ДТП с участием кортежа Порошенко. Пострадавший мужчина

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То есть во время движения президентского кортежа на каждом углу не расставляли сотрудников ГСО или МВД?

— Ну, когда ездил Янукович выставляли на дороге больше сотрудников милиции в форме. Машины ГАИ перекрывали дороги, чтобы не выехал никто, а сотрудники милиции дежурили на переходах и сдерживали поток, чтобы никто не попал под колеса. Сегодня же посчитали, что один регулировщик на перекресток — достаточно. Что все знают правила дорожного движения и по-европейски их будут соблюдать. И подобного ДТП с пенсионером, который в силу возраста мог и не заметить регулировщика, можно было бы избежать, если бы было больше людей на перекрестке. А то у нас вроде как демократия, вроде бы отказались от кортежей, но на велосипед или общественный транспорт никто не пересел.

А сегодня многие пользуются кортежами?

— Президент, глава правительства и спикер ВР — им положено по закону. Но при этом ряд министров и других госслужащих то же пользуются своими мини-кортежами. Глава МВД Аваков — первый. Им положено, но некоторые перебарщивают со своей безопасностью.

Можно сказать, пенсионеру, попавшему на капот правительственной колонны, еще повезло. Если бы охрана решила, что дед замышляет что-то недоброе против президента, последствия были бы другими.