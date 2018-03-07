наверх
07.03.201813:57
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Киев

    Спецоперация в Киеве. Гранату в сотрудника СБУ бросил экс-"беркутовец"

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (307)

    (обновлено: )29011
    В СБУ сообщили, что ночью проводилась спецоперация, в ходе которой сотрудники пытались задержать торговца оружием. Согласно сообщению, им оказался полицейский, который имел отношение к расформированному "Беркуту".
    Подрыв авто в Киеве, 7 марта 2018
    facebook.com/UA.KyivPolice

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины подтвердила, что гранату, которая взорвалась у метро в Киеве, бросил полицейский во время спецоперации по задержанию торговца оружием.

    Подрыв иномарки на выезде из Киева. Видео
    Facebook dtp.kiev.ua
    Подрыв иномарки на донецких номерах в Киеве. Кадры с места ЧП

    Ранее полиция заявила, что неизвестный подорвал гранатой автомобиль у остановки общественного транспорта в Киеве рядом с метро "Лесная", с осколочными ранениями госпитализирован мужчина. 

    "Это была спецоперация СБУ. Наши сотрудники пытались задержать торговца оружием… Им оказался полицейский, когда он понял, что его хотят задержать, он бросил гранату и убежал", — сообщила в эфире телеканала "112 Украина" пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

    По ее словам, пострадал сотрудник СБУ, который находился в автомобиле.

    Пресс-секретарь СБУ также заявила, что полицейский имел отношение к расформированному спецподразделению МВД "Беркут". В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье "покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

    facebook.com/UA.KyivPolice
    Подрыв авто в Киеве, 7 марта 2018

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Подрыв авто в Киеве, 7 марта 2018
    Криминальные войны в Украине
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие