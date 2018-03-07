Спецоперация в Киеве. Гранату в сотрудника СБУ бросил экс-"беркутовец"

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины подтвердила, что гранату, которая взорвалась у метро в Киеве, бросил полицейский во время спецоперации по задержанию торговца оружием.

Ранее полиция заявила, что неизвестный подорвал гранатой автомобиль у остановки общественного транспорта в Киеве рядом с метро "Лесная", с осколочными ранениями госпитализирован мужчина.

"Это была спецоперация СБУ. Наши сотрудники пытались задержать торговца оружием… Им оказался полицейский, когда он понял, что его хотят задержать, он бросил гранату и убежал", — сообщила в эфире телеканала "112 Украина" пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, пострадал сотрудник СБУ, который находился в автомобиле.

Пресс-секретарь СБУ также заявила, что полицейский имел отношение к расформированному спецподразделению МВД "Беркут". В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье "покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов".