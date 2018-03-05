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    The Washington Post: помогут ли миротворцы ООН Украине?

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (583)

    (обновлено: )41904
    Миротворческие операции - это акты политического компромисса, полагает преподаватель Колумбийского университета Ричард Гоуан. На Донбассе миротворческие силы будут иметь смысл только в том случае, если Москва и Киев захотят, чтобы они работали.
    Ситуация в Донбассе
    Пресс-центр штаба АТО

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Донбасс. Архивное фото
    Украинское фото
    По Донбассу. Очередная "миротворческая" обструкция Киева

    Научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям, преподаватель Колумбийского университета Ричард Гоуан в статье для The Washington Post выдвинул критерии успешной миротворческой миссии ООН на Донбассе. Во-первых, по его словам, необходима "настоящая сделка" с Россией. "Москва руководила войной в Донбассе с самого ее начала. Ни одна миротворческая операция не сможет добиться успеха, если русские не дадут ей шанса", — подчеркивает автор статьи.

    Во-вторых, требуется надежное военное присутствие. "Даже при поддержке Москвы миротворческие миссии могут быть подвержены риску со стороны повстанческих операций", — отмечает Гоуан.

    Некоторые аналитики утверждают, что для сдерживания этой угрозы потребуется 50 тыс. военнослужащих, как в Косово. "Однако такую силу может быть трудно сформировать, особенно по той причине, что Россия, вероятно, будет возражать против участия крупных стран НАТО. Возможно, более логичная цифра — около 20 тыс. военнослужащих, на уровне с крупнейшими действующими сегодня силами ООН", — считает автор публикации.

    В третьем пункте эксперт пишет о необходимости мощной полиции. "Действенной военной составляющей потребуется также серьезное дополнение в виде полиции, поскольку исключительно военные операции, как правило, плохо справляются с общественными беспорядками", — указывает он.

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    РИА Новости Украина
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    Для миссии на Донбассе, по оценкам автора статьи, может понадобиться от двух до четырех тысяч полицейских. "Некоторые европейские страны, в том числе Португалия, Италия и Румыния, имеют хороший опыт поддержания порядка с помощью полиции. Но России придется закрыть глаза на их членство в НАТО", — подчеркивает Гоуан.

    "Большинство миротворческих операций теперь включают значительное присутствие гражданского персонала (10-20% от общего числа развернутых сил), на который, в том числе, возложена ответственность за управление миссией и реформу управления", — говорится в четвертом пункте. В Донбассе приоритетом для гражданского персонала стало бы проведение местных выборов, предусмотренных "Минском-2", отмечает автор статьи.

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    ООН и другие организации, такие как ОБСЕ, должны будут инвестировать в долгосрочное гражданское присутствие. "У ОБСЕ и ЕС все еще есть миссии в Боснии и Герцеговине, спустя 20 лет после окончания там войны. Реинтеграция Донбасса в Украину будет долгосрочным обязательством, которое включает в себя содействие экономическому росту, защиту прав местных жителей и пристальное наблюдение за региональными политическими деятелями, чтобы они не создавали еще больше проблем", — пишет эксперт.

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    "Последним критерием успешности миссии станет искренняя поддержка со стороны Киева. Многие украинские политики и комментаторы хотят, чтобы сепаратисты на Донбассе были наказаны. Ходят разговоры об уголовных преследованиях и лишении местных чиновников рабочих мест. ООН могла бы частично взять гнев на себя, запустив беспристрастный процесс проверки тех, кого обвиняют в военных преступлениях. Но если Украина будет стремиться к массовым наказаниям, нет никаких шансов на стабильный мир", — подчеркивает аналитик.

    "Наконец, все миротворческие операции — это акты политического компромисса. Чтобы положить конец войне, все стороны должны согласиться со вторыми по приемлемости решениями. На Донбассе миротворческие силы будут иметь смысл только в том случае, если Москва и Киев захотят, чтобы они работали. Если они это сделают и если будет возможно найти достаточно способных на это подразделений, операция должна сработать. Но учитывая постоянные неурядицы в отношениях Запада с Россией, шансы все еще обескураживающе невелики", — отмечает Гоуэн.

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