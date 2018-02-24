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    Золотарев: миротворцы в Донбассе - средство для выполнения "Минска"

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    Директор руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отметил, что что миротворческий контингент – это не средство решения проблемы, а инструмент выполнения минских соглашений.
    РИА Новости Украина

    "Но тем, кто ратует за отказ от "Минска", следует помнить, что и санкции в отношении России привязаны к минским соглашениям", – отметил эксперт. 

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    Политолог также напомнил о заявлении Волкера, что закон о реинтеграции не отменяет необходимости выполнения "Минска". 

    "Пока большого желания выполнять "Минск" у нынешней власти нет. Возможно, нет и ресурсов. Вероятно, ее будут в этом направлении "дожимать" наши западные партнеры. Потому что для той же Германии важнее всего, чтобы не повторился югославский кошмар, им важна стабильность и безопасность на европейском континенте, пусть это даже будет за счет каких-то украинских интересов. И Запад будет эту линию выполнять жестко и последовательно", – спрогнозировал Золотарев. 

    Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. В Москве эти инициативы сравнили с введением в Донбасс "оккупационной администрации".

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