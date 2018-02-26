В МИД РФ уточнили позицию ЕС на переговорах по миротворцам в Донбассе

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Евросоюз пока не конкретизировал свою позицию по миротворцам в Донбассе и "кивает" в этом вопросе на Соединенные Штаты, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Евросоюз до последней детали не конкретизировал свой подход. Если до последнего времени страны-члены ЕС и евроструктуры в основном кивали на Германию и Францию, как на две страны, которые представляют ЕС в "нормандском формате". То сейчас все чаще кивают на США, на диалог, который ведет Вашингтон с Москвой напрямую, словно это решит все проблемы", — заявил Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

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Ранее представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что контингент миротворческой миссии ООН в Донбассе может составлять 30 тыс человек, среди которых 20 тыс непосредственно "голубых касок" и еще 5 тыс полицейских.