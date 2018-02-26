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    В МИД РФ уточнили позицию ЕС на переговорах по миротворцам в Донбассе

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (567)

    (обновлено: )60604
    По словам постоянного представителя РФ при ЕС Владимира Чижова, если раньше страны-члены ЕС и евроструктуры в основном кивали на Германию и Францию, как на две страны, которые представляют ЕС в "нормандском формате". То сейчас все чаще кивают на США.
    Здание министерства иностранных дел РФ в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Евросоюз пока не конкретизировал свою позицию по миротворцам в Донбассе и "кивает" в этом вопросе на Соединенные Штаты, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

    Донбасс. Архивное фото
    Украинское фото
    По Донбассу. Очередная "миротворческая" обструкция Киева

    "Евросоюз до последней детали не конкретизировал свой подход. Если до последнего времени страны-члены ЕС и евроструктуры в основном кивали на Германию и Францию, как на две страны, которые представляют ЕС в "нормандском формате". То сейчас все чаще кивают на США, на диалог, который ведет Вашингтон с Москвой напрямую, словно это решит все проблемы", — заявил Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

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    Ранее представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что контингент миротворческой миссии ООН в Донбассе может составлять 30 тыс человек, среди которых 20 тыс непосредственно "голубых касок" и еще 5 тыс полицейских.

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