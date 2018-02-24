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    Порошенко не поддерживает идею миротворцев из Белоруссии - Шушкевич

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (563)

    (обновлено: )61724
    По словам бывшего главы белорусского Верховного Совета, президент Украины критически относится к идее сформировать миротворческую миссию в Донбассе, пригласив "голубые каски" из Белоруссии.
    Встреча Станислава Шушкевича и Петра Порошенко
    Фото форума Балтийско-Черноморского региона

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко не поддерживает идею участия Белоруссии в миротворческой миссии в Донбассе, заявил экс-глава белорусского Верховного Совета Станислав Шушкевич.

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    РИА Новости Украина
    Золотарев: миротворцы в Донбассе - средство для выполнения "Минска"

    По словам Шушкевича, Порошенко высказал такое мнение во время их встречи во время форума Балтийско-Черноморского региона в Киеве.

    "Вот здесь категорически, — и Порошенко после этого сказал, и я это сказал, — что не может быть миротворцев из той страны, которая является союзником агрессора. Беларусь — через ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности — ред.) и через соглашение о так называемой Союзном государстве — фактически имеет единое военное формирование с Россией, потому миротворцев из Беларуси не может быть", — заявил Шушкевич в интервью белорусской редакции "Радио Свобода".

    "Не было нужды, чтобы он (Порошенко — ред.) поддержал это все. Я убежден, что все, кто участвовал в этом разговоре, были с этим согласны", — отметил Шушкевич.

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    Ранее представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что контингент миротворческой миссии ООН в Донбассе может составлять 30 тыс человек, среди которых 20 тыс непосредственно "голубых касок" и еще 5 тыс полицейских.

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