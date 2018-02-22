Павлив: какие миротворцы, им бы до выборов дотянуть

РИА Новости Украина

Украина не будет ни вести диалог, ни согласовывать будущую миротворческую миссию ООН в Донбассе с представителями непризнанных ДНР и ЛНР. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

"Для нас главное — обсудить этот вопрос с нашими ключевыми партнерами. Окончательное решение будет за Советом безопасности ООН и, прежде всего, постоянными членами Совета безопасности ООН, имеющими право вето. Конечно, мы не собираемся вести никакого диалога и согласований с боевиками, потому что всем понятно, что за боевиками стоит Россия. Ключевой вызов — получить согласие на развертывание такой миссии от Москвы", — подчеркнул Елисеев.

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По его словам, миротворческую миссию стоило развернуть намного раньше.

"Мы потеряли уже три года. Без такой операции обеспечить выполнение минских договоренностей невозможно", — заявил он.

Политический эксперт, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив считает, что в сложившейся ситуации главное для власти — затянуть процесс до выборов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Один из клевретов Шоколадного Джо заявил сегодня, что официальный Киев не будет вести переговоры с самопровозглашенными институциями по поводу миротворцев ООН. Чего и следовало ожидать. Им не нужен результат. Они хотят запарафинить процесс и дотянуть до 19 года без издержек у своего упоротого электората. Эти м**даки не хотят мира. Они хотят второй срок для Шоколадного Джо. И продолжать жрать в два горла на пиру во время чумы. Для чистоты понимания — когда хорваты в схожей ситуации договаривались о миротворцах и реинтеграции Восточной Славонии, они десятки раз встречались с представителями этой самой самопровозглашенной Славонии и не менее 10 раз с Милошевичем", — отметил Павлив.