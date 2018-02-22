наверх
22.02.201811:47
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Павлив: какие миротворцы, им бы до выборов дотянуть

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (555)

    (обновлено: )1555290
    По мнению политического эксперта Михаила Павлива, нежелание власти вести переговоры с представителями непризнанных республик продиктовано подготовкой к предстоящим выборам.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Украина не будет ни вести диалог, ни согласовывать будущую миротворческую миссию ООН в Донбассе с представителями непризнанных ДНР и ЛНР. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины
    Уцелеет ли Порошенко в схватке за второй срок?

    "Для нас главное — обсудить этот вопрос с нашими ключевыми партнерами. Окончательное решение будет за Советом безопасности ООН и, прежде всего, постоянными членами Совета безопасности ООН, имеющими право вето. Конечно, мы не собираемся вести никакого диалога и согласований с боевиками, потому что всем понятно, что за боевиками стоит Россия. Ключевой вызов — получить согласие на развертывание такой миссии от Москвы", — подчеркнул Елисеев.

    Читайте также: Отсутствие мобильной связи спровоцировало кризис на Донбассе 

    По его словам, миротворческую миссию стоило развернуть намного раньше. 

    "Мы потеряли уже три года. Без такой операции обеспечить выполнение минских договоренностей невозможно", — заявил он.

    Политический эксперт, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив считает, что в сложившейся ситуации главное для власти — затянуть процесс до выборов. Об этом он написал на своей странице в Facebook. 

    Читайте также: Спецкор: результаты "Минска" для жителей Донбасса ощутимы

    "Один из клевретов Шоколадного Джо заявил сегодня, что официальный Киев не будет вести переговоры с самопровозглашенными институциями по поводу миротворцев ООН. Чего и следовало ожидать. Им не нужен результат. Они хотят запарафинить процесс и дотянуть до 19 года без издержек у своего упоротого электората. Эти м**даки не хотят мира. Они хотят второй срок для Шоколадного Джо. И продолжать жрать в два горла на пиру во время чумы. Для чистоты понимания — когда хорваты в схожей ситуации договаривались о миротворцах и реинтеграции Восточной Славонии, они десятки раз встречались с представителями  этой самой самопровозглашенной Славонии и не менее 10 раз с Милошевичем", — отметил Павлив.

    Facebook Михаила Павлива
    Комментарий Михаила Павлива
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко на судебном заседании по делу Януковича
    Суд о госизмене: показания Порошенко по делу Януковича
    Пашинский лично раздавал винтовки снайперам на Майдане - адвокат. Видео
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    На КПП "Краковец"
    Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    Ким Ё Чжон – сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына
    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины