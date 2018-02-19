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    Кремль назвал условие для компромисса по миротворцам в Донбассе

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (544)

    (обновлено: )97882
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросы относительно размещения миротворцев в Донбассе необходимо решать совместно с представителями непризнанных республик.
    Куранты на Спасской башне Московского Кремля
    RIA News Коробейников Дмитрий | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Прийти к компромиссу по вопросу размещения миротворцев в Донбассе можно только в рамках диалога с представителями непризнанных республик, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Компромисс может быть достигнут исключительно в результате диалога. И в данном случае недостаточно иметь только диалог между Москвой и Киевом", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности компромисса по возможности размещения миротворцев в регионе.

    Анна Шелест
    Скриншот с видео радиостанции Голос Столицы
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    Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что данные вопросы необходимо решать совместно с представителями непризнанных республик.

    "Решать такие вопросы, абстрагируясь от позиции представителей непризнанных республик Донбасса, невозможно. Об этом мы говорим постоянно. Но, еще раз повторяю, достижение компромисса возможно только в рамках диалога", — добавил он.

    Песков напомнил, что идея миротворческой миссии принадлежит президенту РФ Владимиру Путину, который инициировал дискуссию по данному вопросу.

    "Состав подобной миссии, режим размещения и цели размещения, конечно, не могут быть определены без согласования с республиками Донбасса", — сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к возможности размещения миротворческих миссий на Донбассе со стороны Белоруссии, Финляндии и Швеции.

    Ранее министр обороны Швеции Петер Хульквист заявил, что его страна готова принять участие в миротворческой миссии на Донбассе, если Россия и Запад согласятся на это.

    Глава МИД Украины Павел Климкин обсудил со спецпредставителем США Куртом Волкером в Мюнхене ситуацию в Донбассе и вопрос размещения миротворцев.

    Кроме того, Климкин провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, на которых обсуждались освобождение пленных и миротворческая миссия в Донбассе. Однако стороны так и не достигли договоренностей.

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