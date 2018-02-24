Волошин о выгодах введения миротворцев в Донбасс для Украины и РФ

Заморозка конфликта в Донбассе по линии разграничения с участием миротворцев устраивает, и украинскую власть, и Российскую Федерацию и всех заинтересованных игроков, заявил в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина международный эксперт, экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин.

"Это (заморозка конфликта в Донбассе — Ред.) снимает колоссальное военное напряжение, которое чувствуется в обществе, криминальная ситуация в стране, огромная нагрузка на бюджет и так далее. (Появляется — Ред.) возможность снять весомую часть военных подразделений с линии разграничения, наконец-то избавиться от очень плохо управляемых добровольцев там, это на самом деле большой плюс", — заявил Волошин.

По его словам, введение миротворческой миссии будет выгодным и для России, обеспечив ей "достойных уход из Донбасса".

Напомним, в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.