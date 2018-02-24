наверх
24.02.201808:58
Курсы валют НБУ
  • USD27.07+ 0.08
  • EUR33.23+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Видео

    Волошин о выгодах введения миротворцев в Донбасс для Украины и РФ

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (562)

    (обновлено: )60223
    Введение миротворческой миссии ООН в Донбасс позволит избавиться от очень плохо управляемых добровольцев в Донбассе, считает международный эксперт Олег Волошин.
    Канал на Youtube РИА Новости Украина

    Заморозка конфликта в Донбассе по линии разграничения с участием миротворцев устраивает, и украинскую власть, и Российскую Федерацию и всех заинтересованных игроков, заявил в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина международный эксперт, экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин. 

    Миротворцы ООН. Архивное фото
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк
    "Голубые каски" для Донбасса: позиция ЕС, ФРГ, Франции

    "Это (заморозка конфликта в Донбассе — Ред.) снимает колоссальное военное напряжение, которое чувствуется в обществе, криминальная ситуация в стране, огромная нагрузка на бюджет и так далее. (Появляется — Ред.) возможность снять весомую часть военных подразделений с линии разграничения, наконец-то избавиться от очень плохо управляемых добровольцев там, это на самом деле большой плюс", — заявил Волошин. 

    По его словам, введение миротворческой миссии будет выгодным и для России, обеспечив ей "достойных уход из Донбасса". 

    Напомним, в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 

    Читайте также — "План Расмуссена" по Донбассу: четыре шага к миротворцам и миру

    Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Авдеевка
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?
    Памятник "Дерево свободы", установленный в Виннице на месте бюста Шевченко
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Военный медик ВСУ, погибшая в зоне АТО
    ВСУ несут потери: новое обострение в Донбассе
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против