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    Ющенко высказался о функции миротворцев в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (559)

    (обновлено: )29704
    По словам Ющенко, для полного разрешения конфликта в Донбассе необходимо национальное единение: "Миротворческая миссия - это всего-навсего один из компонентов… Миротворцев можно рассматривать как важную функцию".
    Экс-президент Украины Виктор Ющенко
    RIA News Григорий Василенко

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил, что миротворческая миссия ООН в Донбассе будет важным компонентом для урегулирования ситуации.

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    Между тем, по его словам, для полного разрешения конфликта необходимо национальное единение.

    "Миротворческая миссия — это всего-навсего один из компонентов… Миротворцев можно рассматривать как важную функцию. Но если мы не наведем национальный строй, если мы не проснемся от национального безразличия, что с нами происходит сегодня, если мы не станем цельными, идентичными … нас легко будет разложить независимо от того, будут ли миротворцы", — заявил Ющенко в пятницу в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".

    Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. В Москве эти инициативы сравнили с введением в Донбасс "оккупационной администрации".

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