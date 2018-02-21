Порошенко и замгоссекретаря США обсудили введение миротворцев в Донбасс

пресс-служба президента Украины

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с первым заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном возможность введения миротворческой миссии ООН в Донбасс и вопросы безопасности в регионе, сообщила в среду пресс-служба главы украинского государства.

Салливан в рамках европейской поездки находится с визитом в Украине.

"В ходе встречи (стороны – ред.) обговорили ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также необходимые дальнейшие шаги в рамках мирного урегулирования, в частности, размещение эффективной миротворческой миссии ООН в Донбассе", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Порошенко подчеркнул, что Украина направляет усилия на урегулирование ситуации в Донбассе политико-дипломатическими методами на основе минских договоренностей. Кроме того, стороны обсудили реализацию реформ в Украине, в том числе для успешного продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. В свою очередь Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.