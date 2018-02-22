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    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

    (обновлено: )44
    В пятницу, 23 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 23 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение третьей недели февраля 2018 года.

    — Четвертая годовщина Майдана: бесконечное следствие, "грузинские снайперы", тендер по поиску пуль…

    — Суд о госизмене: показания Порошенко по делу Януковича

    — Порошенко с законом о реинтеграции Донбасса и "голубые каски" для зоны АТО — есть ли связь?

    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

    Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра "Третий сектор"

    Олег Волошин, международный эксперт, экс-руководитель информационного департамента МИД Украины

    Алексей Якубин, политолог,кандидат политических наук

    Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям

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