Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 23 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение третьей недели февраля 2018 года.
— Четвертая годовщина Майдана: бесконечное следствие, "грузинские снайперы", тендер по поиску пуль…
— Суд о госизмене: показания Порошенко по делу Януковича
— Порошенко с законом о реинтеграции Донбасса и "голубые каски" для зоны АТО — есть ли связь?
Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:
Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра "Третий сектор"
Олег Волошин, международный эксперт, экс-руководитель информационного департамента МИД Украины
Алексей Якубин, политолог,кандидат политических наук
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