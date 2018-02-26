По Донбассу. Очередная "миротворческая" обструкция Киева

Валерий Смеян, обозреватель

20 февраля президент Украины подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". В просторечье – закон о реинтеграции Донбасса. В нем РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными".

Сам Порошенко перед подписанием закона объявил, что "агрессия России" началась 20 февраля 2014 года, и целью РФ были не Крым или восток Украины, "…целью является, была и остается вся Украина".

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После такого эпохального открытия настоящей цели России в Украине, как ее полный захват, вероятно должно было бы последовать заявление об объявлении войны стране-агрессору-оккупанту. Но его не случилось. Пентагон, надо полагать, еще не подвез в достаточном числе Джавелинов. Хотя, как заявил Петр Алексеевич, после встречи в Мюнхене с главой военного ведомства США, Америка откроет нам свои "закрома" летального оружия в ближайшее время настолько широко и обильно, что Джавелины уже и не в счет. Может речь уже о Томагавках, передаче ЧМ Украины атомных субмарин, стратегических бомбардировщиков? Об этом Петр Алексеевич умолчал. Все же военная тайна. Пусть Кремль содрогнется в неведении. Глядишь, и капитулирует.

Впрочем, президенту-бизнесмену похоже глубоко фиолетово окончание боевых действий на Донбассе. Война оказалась намного более эффективным бизнесом, чем ее отсутствие. Сотни миллиардов гривен военных заказов мимо системы "Прозорро" и без всяких тендеров в карманы президента и его ближайшего окружения. Кто о таком мог мечтать до 2014-го года? А сколько бабла еще впереди? Какой нафиг мир? Война до последней гривны в кармане налогоплательщика.

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Главное, чтобы последний не терял ощущения, что Россия по-прежнему вынашивает планы на захват всей Украины, полной ее обратной коммунизации, русификации, дебандеризации и главное – лишения всяческой перспективы вступить в НАТО и ЕС. А еще Кремль намерен своими действиями лишить Киев безвиза, чтобы закрыть украинцам всяческую возможность батрачить в ЕС. Потому как не желает делить трудолюбивых и неприхотливых украинских гастарбайтеров с Польшей, Чехией или Венгрией. Да мало ли какие гибридные планы порабощения Украины вынашивает Москва? Так что нужно еще туже затягивать пояса и ждать, когда под тяжестью санкций режим Путина рухнет, Кремль капитулирует и вернет нам Крым, Донбасс, а также заплатит десятки миллиардов долларов за убытки, и на восстановление Донбасса. Если же подобное чудо случится, то Украина превратиться просто в клондайк для местных проходимцев от власти. Масштабы возможного дерибана просто застят ум тех, кто очень хотел бы в нем поучаствовать. Потому логика их проста: чем больше боевые действия нанесут ущерба территории, тем больше дадут денег на восстановление. Значит это самое разрушение нужно наращивать до последней возможности. И процесс реального примирения максимально затягивать.

Именно в ключе этой логики принят закон о реинтеграции Донбасса. Статус же "агрессора" РФ присвоен исключительно из меркантильных интересов. Если пролезет, то со временем получить репарации. Например, если вдруг президентом РФ через надцать лет станет Навальный.

Ведь вполне очевидно, что подписанный Порошенко закон "торпедирует" минский процесс. Впрочем, такое отношение – консолидированная позиция киевской власти. Так автор недостроенный оборонительной стены между Украиной и Россией экс-премьер Яценюк, недавно творчески развил идеи закона о реинтеграции и минский пакет заявив: "Минские договоренности, к сожалению, не принесли результата. Это означает, что в эти договоренности должны быть добавлены: мандат миротворческой операции, кто будет платить — а это Россия должна платить за восстановление Донецка и Луганска, и судьба Автономной Республики Крым", — подчеркнул лидер партии Народный фронт в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

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Он пояснил, что уже три года действует так называемый "Минск-2": "Фактически Минские договоренности — это не полноценный мирный план. Это соглашение о прекращении огня. К большому сожалению, даже один из ключевых элементов, а именно прекращение огня со стороны Российской Федерации, не был выполнен ".

Арсений Яценюк отметил, что продолжается дискуссия о введении миротворческого контингента на территорию Украины: "Миротворческий контингент не является решением проблем — это один из элементов, как вернуть Донецк и Луганск в Украину. Однако миротворческий контингент вообще не указан в "Минске".

Кроме того, подчеркнул он, из Минских договоренностей "умышленно был удален Крым": "Думаю, что это была также внешнеполитическая стратегия Российской Федерации. Поэтому речь надо вести и о Донецке, и о Луганске, и о Крыме … …Однако, когда мы вернем эти территории, и этого нет в" Минске ", — кто будет платить за восстановление Донецка и Луганска? Это десятки миллиардов долларов. Соответственно, в законе о деоккупации, четко указано, кто за это должен платить — государство-агрессор, а это Российская Федерация… …Считаю, что это должно также стать частью новых договоренностей по мирному плану восстановления территориальной целостности Украины".

Таким образом, Арсений Петрович предложил переписать минские соглашения так, чтобы в них оказались пункты о возврате Крыма, вводе миротворцев, как способе возврата утраченных территорий в лоно Украины и наконец внести пункт об обязательстве РФ оплатить восстановление Донбасса. Десятками миллиардов долларов, не меньше. Вообще я бы на месте Яценюка вел речь о сотнях миллиардов.

Во-первых, потому что о них приятнее мечтать.

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Во-вторых, есть пространство для торгов. Короче – да здравствует вечно живой украинский "Манилов". Ну, а если серьезно, то Яценюк в своих предложениях лишний раз подтвердил, что Киев не заинтересован в реальном примирении на Донбассе и готов идти на любую обструкцию лишь бы этот мир не наступил. Ведь кроме процесса бесконтрольного обогащения на крови война на востоке нужна Порошенко, Авакову, Яценюку, Парубию и пр. выдающимся деятелям по самоуничтожению Украины исключительно для того, чтобы не сесть на скамью подсудимых. Как только боевые действия будут закончены в повестке дня станет вопрос об ответственности тех, кто их спровоцировал. Следом, допустил массовое и бессмысленное кровопролитие, нажился, украл и пр. набор нынешних власть предержащих. А кому охота из них отвечать за свои безумства? Так что процесс создания неодолимых препятствий для любых миротворческих инициатив будет официальным Киевом продолжаться. Именно в этом ключе стоит оценивать любые законодательные или иные телодвижения нынешней украинской власти.