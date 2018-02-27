наверх
27.02.201823:12
Курсы валют НБУ
  • USD27.01+ 0.02
  • EUR33.27+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Политика

    Министр обороны Финляндии о миротворцах в Донбассе: без РФ не обойтись

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (572)

    (обновлено: )59641
    Финский министр обороны считает, что без российского участия не обойтись: "Реализация миротворческой миссии, очевидно, требует соглашения между Россией и Украиной".
    Визит главы Минобороны Украины Степана Полторака в Финляндию
    mil.gov.ua/

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё заявил, что миротворческая миссия под эгидой ООН в Донбассе не может обойтись лишь силами стран, не входящих в НАТО, таких как Финляндия, Швеция и Австрия.

    Донбасс. Архивное фото
    Украинское фото
    По Донбассу. Очередная "миротворческая" обструкция Киева

    Об этом он сказал на пресс-конференции с главой Минобороны Украины Степаном Полтораком.

    Украинский министр впервые находится с двухдневным визитом в Финляндии, во вторник он встретился с президентом страны Саули Ниинистё. В даты визита украинского министра проходит и визит начальника генштаба ВС Швеции Микаэля Бидена, который также во вторник встречался с президентом Финляндии.

    "Мысль о том, что только страны, не входящие в НАТО, подойдут для участия в операции, неприемлема. У Финляндии, Швеции, Австрии, Швейцарии и Ирландии нет достаточного количества войск", — отметил Ниинистё, сообщает газета Helsingin Sanomat.

    По его словам, необходимо уважать независимость и территориальную целостность Украины, это также относится к предлагаемой миротворческой миссии ООН, следует избегать создания нового замороженного конфликта.

    В свою очередь глава оборонного ведомства Украины уверен, что миссия ООН должна охватить весь Донбасс.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корнейчук о смене АТО в Донбассе: теперь все миротворцы

    "Миссия ООН должна охватить весь регион Донбасса, граница между Украиной и Россией должна быть поставлена ​​под контроль миротворцев, а сепаратисты и российские войска должны выйти из этого региона. По этой же причине мы не можем согласиться на участие в миротворческой операции России. Одна и та же страна не может быть и миротворцем, и зачинщиком конфликта", — сказал Полторак во вторник.

    Финский министр обороны считает, что без российского участия не обойтись. "Реализация миротворческой миссии, очевидно, требует соглашения между Россией и Украиной", — сказал Юсси Ниинистё.

    Помимо миротворческой миссии ООН на Донбассе министры также обсудили возможное сотрудничество, в частности подготовку войск и киберзащиту, уточняет Helsingin Sanomat.

    Ранее министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва заявил, что Лиссабон будет готов рассмотреть запрос об отправке своих миротворцев в Донбасс в составе миссии ООН, если в Совбезе будет принята соответствующая резолюция.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Парубий
    Рада и столкновения: досрочные выборы?
    Снегопад в Киеве
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    Визит главы Минобороны Украины Степана Полторака в Финляндию
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие