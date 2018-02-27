Министр обороны Финляндии о миротворцах в Донбассе: без РФ не обойтись

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё заявил, что миротворческая миссия под эгидой ООН в Донбассе не может обойтись лишь силами стран, не входящих в НАТО, таких как Финляндия, Швеция и Австрия.

Об этом он сказал на пресс-конференции с главой Минобороны Украины Степаном Полтораком.

Украинский министр впервые находится с двухдневным визитом в Финляндии, во вторник он встретился с президентом страны Саули Ниинистё. В даты визита украинского министра проходит и визит начальника генштаба ВС Швеции Микаэля Бидена, который также во вторник встречался с президентом Финляндии.

"Мысль о том, что только страны, не входящие в НАТО, подойдут для участия в операции, неприемлема. У Финляндии, Швеции, Австрии, Швейцарии и Ирландии нет достаточного количества войск", — отметил Ниинистё, сообщает газета Helsingin Sanomat.

По его словам, необходимо уважать независимость и территориальную целостность Украины, это также относится к предлагаемой миротворческой миссии ООН, следует избегать создания нового замороженного конфликта.

В свою очередь глава оборонного ведомства Украины уверен, что миссия ООН должна охватить весь Донбасс.

"Миссия ООН должна охватить весь регион Донбасса, граница между Украиной и Россией должна быть поставлена ​​под контроль миротворцев, а сепаратисты и российские войска должны выйти из этого региона. По этой же причине мы не можем согласиться на участие в миротворческой операции России. Одна и та же страна не может быть и миротворцем, и зачинщиком конфликта", — сказал Полторак во вторник.

Финский министр обороны считает, что без российского участия не обойтись. "Реализация миротворческой миссии, очевидно, требует соглашения между Россией и Украиной", — сказал Юсси Ниинистё.

Помимо миротворческой миссии ООН на Донбассе министры также обсудили возможное сотрудничество, в частности подготовку войск и киберзащиту, уточняет Helsingin Sanomat.

Ранее министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва заявил, что Лиссабон будет готов рассмотреть запрос об отправке своих миротворцев в Донбасс в составе миссии ООН, если в Совбезе будет принята соответствующая резолюция.