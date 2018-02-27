Мы категорически отвергаем участие РФ в миротворческой миссии - Полторак

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Украина против участия России в миротворческой миссии ООН в Донбассе, поскольку она не может быть в одном лице и миротворцем, и агрессором, заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время визита в Финляндию.

"Мы категорически отвергаем участие РФ, потому что не может быть в одном лице и миротворец, и агрессор. Кстати, такая практика происходит постоянно со стороны РФ, сначала создать проблему, а потом выступить основным миротворцем в ее решении", — цитирует Полторака пресс-служба Минобороны.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Украина имеет принципиальную позицию по размещению миротворческой миссии ООН на востоке Украины.

"Миссия должна работать согласно всем правилам и нормам международного права. И она должна работать на всей оккупированной территории, а не только на линии соприкосновения сторон. С оккупированной территории должны быть выведены незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. Граница между Украиной и РФ, которую мы не контролируем, должна перейти под контроль миссии. Районы отвода тяжелого вооружения и техники тоже должны быть под контролем миссии”, — заявил он.

Ранее сообщалось, что на встрече с Полтораком министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё заявил, что миротворческая миссия под эгидой ООН в Донбассе не может обойтись лишь силами стран, не входящих в НАТО, таких как Финляндия, Швеция и Австрия. Он убежден, что "без российского участия не обойтись".

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Напомним, в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.