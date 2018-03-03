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    Есть страны, готовые к миротворческой миссии в Донбассе - Полторак

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (581)

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    В частности, по словам Полторака, 5 марта в Киеве с официальным визитом будет находиться министр обороны Королевства Швеции, с которым министр планирует обсудить участие военнослужащих ВС Швеции в миротворческой миссии.
    Степан Полторак
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Глава Минобороны Степан Полторак заявил, что на сегодня уже есть страны, которые готовы принять участие в миротворческой миссии в Донбассе, среди них — Финляндия, также вопрос об участии будет обсуждаться со Швецией.

    "Недавно я вернулся из Хельсинки, Республика Финляндия, где встречался со своим коллегой и президентом этой страны. Их руководство подтвердило свое решение при необходимости принять участие в миротворческой миссии на востоке нашего государства. Есть также и другие страны мира, которые готовы принять участие в миссии ООН на Донбассе", — приводит слова Полторака в субботу пресс-служба Минобороны на своем сайте.

    Глава военного ведомства сообщил, что 5 марта в Киеве с официальным визитом будет находиться министр обороны Королевства Швеции, с которым Полторак планирует обсудить участие военнослужащих ВС Швеции в миротворческой миссии на востоке Украины.

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    "Мы работаем для того, чтобы этот вопрос максимально решить без человеческих потерь, а мирным путем", — отметил Полторак.

    По его словам, для того чтобы конфликт не стал замороженным, а миротворческие силы способствовали мирному разрешению этой проблемы, нужно выполнить несколько условий.

    "Миротворческая операция должна проводиться не только на территории столкновения, но и на всей оккупированной территории. Если она будет проводиться исключительно на линии соприкосновения, то возникнут дополнительные угрозы для самой миссии. Нужно действовать на всей территории, в том числе на участке границы между Россией и Украиной, которая временно не контролируется украинской властью", — подчеркнул Полторак.

    Другим условием проведения миссии, по мнению главы Минобороны, "является выведение из оккупированной Россией территории не только сформированных ею террористических группировок, но и ее регулярных войск, а также является неприемлемым участие в миссии самой Российской Федерации".

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

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