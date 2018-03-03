Полторак обвинил Россию в попытке заморозить конфликт в Донбассе

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что режим прекращения огня в Донбассе в основном не поддерживается, в то же время Россия ищет пути замораживания конфликта.

Ранее постпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов сообщил, что контактная группа приняла заявление о перемирии в Донбассе с 5 марта.

"Не выполнен первый пункт, который является основой всех пунктов договоренностей, — не прекращен огонь. Это та основа, после которой можно двигаться дальше. К сожалению, этого не достигнуто, есть отдельные случаи, когда количество обстрелов минимальное, но, в основном, режим прекращения огня не поддерживается", — приводит слова Полторака пресс-служба Минобороны.

По его словам, "руководство Российской Федерации продолжает искать пути", чтобы превратить конфликт в замороженный.

"Учитывая предложения, представленные президентом Путиным относительно введения миротворческих сил под эгидой ООН, это является одним из решений как заморозить, а не решить этот конфликт", — считает Полторак.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 300 человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.