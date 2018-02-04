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    Полторак предрек, что России с Украиной "в любом случае легко не будет"

    (обновлено: )756026
    Министр обороны Степан Полторак также отметил, что большую роль в украинском конфликте играет Запад, и от него во многом будет зависеть дальнейшая судьба украинцев.
    Степан Полторак. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Министр обороны Степан Полторак заявил, что России в любом случае легко с Украиной не будет. Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".

    "Лучший вариант, когда Россия уйдет из Крыма, Донецка и Луганска – это лучший вариант для Украины. (..) И Украина – это совсем другая страна. И я хотел бы сказать, что не удастся просто так проехаться танками по Украине – Украина будет защищаться", – сказал Полторак.

    Также он отметил, что большую роль в украинском конфликте играет Запад, и от него во многом будет зависеть дальнейшая судьба украинцев.

    "Я не думаю, что Россия отказалась от агрессии, но насколько позиция России будет агрессивная, будет зависеть не только от Украины, и не только от России. Она зависит от США и других стран мира. Чем больше страны, мировые лидеры, будут давить на Россию, вынуждать ее выполнять международные обязательства, тем больше шансов избежать открытой агрессии против Украины", – подчеркнул министр.

    Ранее Полторак заявил, что численность Вооруженных сил Украины сейчас составляет 255 тысяч человек.

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