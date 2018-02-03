Полторак назвал численность украинской армии

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Министр обороны Степан Полторак заявил, что численность Вооруженных сил Украины сейчас составляет 255 тысяч человек. Об этом министр сообщил в интервью "Голосу Америки".

Как говорит Полторак, в течение последних двух лет на контрактную службу в украинскую армию поступило 130 тысяч человек.

По его словам, украинские солдаты, особенно на линии соприкосновения в зоне АТО на Донбассе, обеспечены всем необходимым.

"Сегодня у нас практически создана профессиональная армия. Только за последние два года мы подписали контракты со 130 тысячами военнослужащих – это люди, которые уже воевали, которые мотивированы, опытные, прошедшие подготовку, в том числе от наших партнеров – США, Канады, Великобритании. У нас такую подготовку по стандартам Альянса прошло уже более 10 батальонов, подготовлено около 2 тысяч инструкторов", — подчеркнул глава Минобороны.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.