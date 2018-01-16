Выяснилось, сколько нового оружия поступило в армию Украины в 2017 г

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В минувшем году украинская армия получила 1400 новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко.

"По итогам 2017 года в войска поставлено 1400 новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. В том числе десять самолетов, 12 вертолетов, 35 беспилотных авиационных комплексов. Принят на вооружение вооруженных сил Украины 21 новый образец техники. Кроме этого, в войска поставлено значительное количество боеприпасов и управляемых средств поражения", — заявил Петренко.

По его словам, продолжается системная работа по восстановлению вооружения и военной техники, отремонтированы более 11 тысяч единиц. Он также рассказал, что последовательно реформируются системы управления и оборонного планирования. В частности, более 40% подразделений Генштаба и других органов военного управления приведены к типичной структуре штабов НАТО.

Ранее посол США Мари Йованович сообщила, что Штаты предоставят Украине оружие бесплатно.