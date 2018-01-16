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    Подарки от США: Украине достанется оружие безвозмездно

    (обновлено: )1414113
    По словам посла США, в Штатах есть определенная процедура - для реализации решений по предоставлению оружия они должны проинформировать Конгресс о том, как это будет сделано. И только пройдя эту процедуру, приступить к реализации.
    Мари Йованович. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. 

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корнейчук: Порошенко пиарится на оружии США накануне "большой зрады"
    Посол США Мари Йованович сообщила, что Штаты предоставят Украине оружие бесплатно, сообщает "РБК-Украина".

    "Действительно в прошлом году Администрация приняла решение о предоставлении Украине дополнительных оборонных возможностей. Пока что подробностей, как это будет сделано, нет. У нас, как и в Украине, есть определенная процедура — для реализации этих решений мы должны проинформировать Конгресс о том, как это будет сделано. И только пройдя эту процедуру, приступить к реализации", — сказала она.

    Йованович не смогла сказать, правда ли то, что Украина не сможет использовать это вооружение в зоне АТО: "Детали еще прорабатываются. И мы работаем не только в рамках нашего внутреннего процесса с Конгрессом, но и в ходе переговоров и координации с правительством Украины. Однако, еще раз подчеркну, что речь идет именно об оборонительном вооружении".

    Флаг Украины и США
    facebook.com/petroporoshenko
    The Washington Post: США все-таки продадут оружие Украине

    На вопрос, будут ли это поставки от правительства США или Украина будет заключать контракты с отдельными производителями вооружения, Йованович ответила, что оборонная помощь предоставляется Украине от правительства Соединенных Штатов, а "коммерческие контракты и коммерческие продажи — это совсем другой вопрос".

    Ранее ведущий аналитик британского исследовательского проекта Bellingcat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер заявил, что "Азов" использует в Донбассе летальное вооружение США. Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. Президент Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.

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