Подарки от США: Украине достанется оружие безвозмездно

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина.

Посол США Мари Йованович сообщила, что Штаты предоставят Украине оружие бесплатно, сообщает "РБК-Украина".

"Действительно в прошлом году Администрация приняла решение о предоставлении Украине дополнительных оборонных возможностей. Пока что подробностей, как это будет сделано, нет. У нас, как и в Украине, есть определенная процедура — для реализации этих решений мы должны проинформировать Конгресс о том, как это будет сделано. И только пройдя эту процедуру, приступить к реализации", — сказала она.

Йованович не смогла сказать, правда ли то, что Украина не сможет использовать это вооружение в зоне АТО: "Детали еще прорабатываются. И мы работаем не только в рамках нашего внутреннего процесса с Конгрессом, но и в ходе переговоров и координации с правительством Украины. Однако, еще раз подчеркну, что речь идет именно об оборонительном вооружении".

На вопрос, будут ли это поставки от правительства США или Украина будет заключать контракты с отдельными производителями вооружения, Йованович ответила, что оборонная помощь предоставляется Украине от правительства Соединенных Штатов, а "коммерческие контракты и коммерческие продажи — это совсем другой вопрос".

Ранее ведущий аналитик британского исследовательского проекта Bellingcat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер заявил, что "Азов" использует в Донбассе летальное вооружение США. Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. Президент Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.