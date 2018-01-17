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    В Запорожье СБУ задержала дезертира, который планировал пойти в армию РФ

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    По информации СБУ, мужчину задержали в одной из квартир, где он скрывался. Во время обыска у него изъяли пистолеты Макарова и "Форт" и почти 4 тысячи патронов различного калибра.
    Спецслужбы взяли дезертира, который собирался уехать в Россию
    Facebook СБУ

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины и военная прокуратура задержали в Запорожье военнослужащего-контрактника, который собирался перейти в ряды Вооруженных сил России, сообщает пресс-центр СБУ в Facebook.

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    Служба безопасности Украины
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    По данным СБУ, правоохранители установили, что в конце апреля 2017 года, поддавшись российской пропаганде о лучших перспективах службы в российской армии, украинский военный самовольно покинул одну из воинских частей Вооруженных сил Украины.

    Как сообщает СБУ, мужчину задержали в одной из квартир, где он скрывался. Во время обыска у него изъяли пистолеты Макарова и "Форт" и почти 4 тысячи патронов различного калибра.

    Также у задержанного были обнаружены поддельные печати Министерства обороны Украины, МВД и одного из райвоенкоматов Запорожья.

    "С помощью фальшивых печатей злоумышленник планировал изготовить новые документы, чтобы скрыть факт своего участия в антитеррористической операции на стороне украинской армии", — отмечают в службе.

    По этому факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 408 Уголовного кодекса Украины (дезертирство с оружием в условиях военного положения).

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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