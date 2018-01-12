А как у них? В рядах армии ФРГ служит более 2000 несовершеннолетних

РИА Новости Украина

Более 2000 несовершеннолетних несут службу в рядах бундесвера, проходя там, помимо прочего, подготовку по стрельбе из боевого оружия. Данные факты стали известны лишь благодаря Малому запросу Левой партии в адрес правительства ФРГ. Похоже, рекламная кампания бундесвера сработала. Но что будет, если призывники свернут на кривую дорожку?

По данным министерства обороны ФРГ, в 2017 году количество несовершеннолетних военнослужащих в Бундесвере возросло до 2128 человек. По сравнению с 2011 годом, когда службу с оружием в руках несли лишь 689 несовершеннолетних, их число утроилось. Это следует из ответа Федерального правительства на запрос депутата бундестага от партии ЛЕВЫЕ Эфрим Зоммер (Evrim Sommer).

В своём интервью Sputnik Зоммер пояснила: "Армия – это не детская площадка для игр в приключения. Я считаю, что нельзя рекламировать смерть. Нельзя увлекать двенадцатилетних службой в бундесвере".

По данным самого Бундесвера, ему ежегодно требуются 20 000 новых призывников. Поэтому в последние пару лет Бундесвер активно обращается к молодёжи, ведя масштабную рекламную кампанию службы в армии в школах и с помощью сетевых форматов – например, через YouTube.

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Против таких новых инициатив выступают и немецкие социал-демократы. Зам. представителя СДПГ по вопросам оборонной политики и политики безопасности Фриц(Dr. Fritz Felgentreu) написал в одном из пресс-релизов: "Количество несовершеннолетних военнослужащих обоего пола превысило рекорд 2016 года (1907 человек) и, увеличившись на 221, в 2017 году достигло значения 2128 человек. Теперь эту тенденцию необходимо остановить".

СДПГ и Левая партия требуют от Бундесвера соблюдения правила об обязательном достижении возраста совершеннолетия.

"Госпожа фон дер Ляйен (министр обороны ФРГ) подрывает Конвенцию ООН о правах ребёнка, и мы считаем это неправильным", — говорит Эфрим Зоммер.

Германия и некоторые другие страны добились внесения в Факультативный протокол к конвенции исключения, на основе которого можно набирать молодых людей на службу в государственные армии уже с 16 лет. Однако большинство стран всё-таки добровольно придерживаются правила о том, что для службы в армии нужно быть не моложе 18 лет.

"Я критически отношусь к тому, что подростков учат обращаться с оружием, и сразу же по достижении совершеннолетия их могут отправить участвовать в миссиях бундесвера за границей", — продолжает Зоммер.

Dw.com Военнослужащая Бундесвера

О том, что несовершеннолетние могут служить в бундесвере, большинство населения даже не подозревает. Слово "дети-солдаты" вызывает ассоциации с печально известными детьми-киллерами с автоматами Калашникова в руках, которых можно встретить в кризисных регионах по всему миру, а у людей старшего поколения – с последней мобилизацией в гитлеровской Германии.

Вот что по этому поводу говорит Зоммер: "Я думаю, что военнослужащие моложе 18 лет – это не то, к чему стоит стремиться Германии, ведь мы в своей работе по помощи развивающимся странам стремимся к международному запрету использования детей-солдат. И мы дезавуируем свою деятельность в этой области, готовя несовершеннолетних нести службу с оружием в руках".

Молодые люди часто нестабильны, и к тому же многие шестнадцатилетние ещё чётко не решили, кем они хотят стать. Что будет, если несовершеннолетние бросят подготовку в Бундесвере и со своими знаниями в области оружия пойдут по кривой дорожке, впадут в состояние амока (массовое убийство в состоянии неконтролируемой агрессии – Ред.) или вообще совершат теракт?

Bundeswehr Bundeswehr Вооруженные силы Германии

Пикантность ситуации заключается в том, что в 2008 году нынешний министр обороны Урсула фон дер Ляйен (ХДС), занимавшая тогда пост министра по делам семьи, в связи имевшими место случаями амока среди подростков запретила продажу компьютерных "стрелялок" несовершеннолетним. В случае с Бундесвером она, похоже, не столь щепетильна.