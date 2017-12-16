Россия обвинила США в создании "Новой сирийской армии" из боевиков ИГ

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Новые вооруженные формирования "Новая сирийская армия" создаются у лагеря беженцев в провинции Эль-Хасека под руководством американских инструкторов, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

"Под руководством американских инструкторов Сил специальных операций из разрозненных групп боевиков в тренировочном центре у лагеря беженцев создаются новые вооруженные формирования, именуемые "Новая сирийская армия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что американские инструкторы, по словам вернувшихся в свои дома беженцев, объявили, что после завершения курса подготовки создаваемые формирования будут переброшены на юг Сирии для борьбы с сирийскими правительственными войсками.

В сообщении подчеркивается, что несмотря на заявления американской стороны о приверженности уничтожению террористической группировки "Исламское государство", международная коалиция продолжает взаимодействовать с остатками террористов в Сирии. По данным Центра примирения враждующих сторон в САР, одним из ярких примеров этого является ситуация в лагере беженцев, расположенном в 20 километрах северо-восточнее города Джиср-эш-Шаддади провинции Эль-Хасека. По информации возвращающихся в освобожденные от ИГ районы местных жителей, этот лагерь уже более полугода используется международной коалицией в качестве базы подготовки боевиков, стекающихся туда из различных районов Сирии.

Большинство боевиков, по словам покинувших лагерь беженцев, ранее входили в разгромленные сирийскими правительственными войсками террористические группировки ИГ и "Джебхат ан-Нусра". На сегодняшний день в районе лагеря беженцев сосредоточено уже порядка 750 боевиков, прибывших из Ракки, Дейр-эз-Зора, Аль-Букемаля и восточных территорий Евфрата. Основной костяк группировки составляют более 400 террористов ИГ, которые при поддержке США беспрепятственно выехали автоколонной из Ракки в октябре, говорится в сообщении центра.

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Одиннадцатого декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома "Исламского государства" в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.