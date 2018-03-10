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    Бундесвер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Учения НАТО в Литве
    Военным Германии не хватает обмундирования для учений с НАТО - СМИ
    15:28 19.02.2018
    73
    Отмечается, что бундесвер не может успешно участвовать в силах быстрого реагирования НАТО, так как немецкие солдаты не оснащены в достаточном количестве бронежилетами, зимним обмундированием и палатками.
    Солдаты немецкой армии Бундесвера
    А как у них? В рядах армии ФРГ служит более 2000 несовершеннолетних
    16:52 12.01.2018
    295
    По данным Бундесвера, ему ежегодно требуются 20 000 новых призывников. Поэтому в последние пару лет Бундесвер активно обращается к молодёжи.
    Бундесвер. Архивное фото
    У Бундесвере не хватает бюджета для закупки танков Leopard 2 - СМИ
    04:58 21.05.2016
    133АТО: в предчувствии военного положения.
    Бюджет на оборону Германии составлен настолько плотно, что в него нельзя включить затраты на закупку нового оборудования. Средств не хватает даже для поддержания эксплуатации имеющейся техники.
    Флаг Турции
    НАТО разместит в Турции самолеты дальнего радиолокационного обнаружения
    01:40 27.12.2015
    202
    Размещение самолетов будут осуществлять вооруженные силы ФРГ (Бундесвер). МИД и Минобороны Германии незадолго до католического Рождества в письме оповестили бундестаг о предстоящей операции.
    Здание Бундестага в Берлине
    Бундестаг одобрил миссию армии Германии против "Исламского государства" в Сирии
    12:51 04.12.2015
    81Сирия: военное противостояние.
    Теперь это решение должно утвердить собрание представителей федеральных земель Германии. Миссия немецких военных в Сирии продлится до конца 2016 года.
    Парашютисты бригады бундесвера. Архивное фото
    Вывод ВС Германии из Афганистана пока не предвидится - Минобороны
    04:59 18.10.2015
    30
    Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен сообщила о конференции со странами-партнерами, которая пройдет в Берлине. Она также приветствовала решение США оставить военнослужащих в Афганистане после 2016 года.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Учения НАТО в Литве
    Военным Германии не хватает обмундирования для учений с НАТО - СМИ
    15:28 19.02.2018
    73
    Отмечается, что бундесвер не может успешно участвовать в силах быстрого реагирования НАТО, так как немецкие солдаты не оснащены в достаточном количестве бронежилетами, зимним обмундированием и палатками.
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