Отмечается, что бундесвер не может успешно участвовать в силах быстрого реагирования НАТО, так как немецкие солдаты не оснащены в достаточном количестве бронежилетами, зимним обмундированием и палатками.
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен сообщила о конференции со странами-партнерами, которая пройдет в Берлине. Она также приветствовала решение США оставить военнослужащих в Афганистане после 2016 года.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Отмечается, что бундесвер не может успешно участвовать в силах быстрого реагирования НАТО, так как немецкие солдаты не оснащены в достаточном количестве бронежилетами, зимним обмундированием и палатками.