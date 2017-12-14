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    "Мечты стали реальностью": в ЕС дали старт созданию "армии Европы"

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    Саммит ЕС в Брюсселе: попытки "склеить" Европу (10)

    (обновлено: )48724
    Лидеры государств-членов Европейского Союза официально дали старт общеевропейской военной программе Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны.
    Флаг Евросоюза
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. В четверг лидеры государств-членов Европейского Союза на саммите в Брюсселе официально дали старт общеевропейской военной программе Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (PESCO). Ее также называют прообразом будущей общей армии Европы.

    Об этом сообщил через час после начала встречи председатель Европейского совета Дональд Туск.

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    "Сегодня мечты стали реальностью. PESCO — это практическое выражение нашего намерения построить европейскую оборону. Это хорошая новость для ЕС и его союзников, и плохая новость для наших врагов", — заявил он.

    Данное решение саммита стало чистой формальностью, поскольку создание программы уже было утверждено 11 декабря на встрече глав МИД ЕС.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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