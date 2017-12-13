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    Премьер пообещал сделать перерасчет пенсий военным после Нового года

    (обновлено: )207
    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, правительство предлагает провести пересмотр пенсий для 550 тысяч военных пенсионеров, и зафиксировать, что индексация пенсий будет происходить автоматически.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил на заседании правительства 13 декабря, что провести перерасчет пенсий военнослужащим могут уже с 1 января 2018 года.

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    Он добавил, что правительство наработало соответствующие предложения по пересмотру пенсий военнослужащим и 13 декабря передаст их в СНБО.

    "Сегодня мы такие предложения передадим в СНБО — потому что это вопрос военнослужащих, — где на уровне президента и СНБО мы найдем такие решения, которые могут быть приняты парламентом. И с 1 января, я убежден, что это можно сделать, чтобы военные пенсионеры получили перерасчет пенсий", — сказал Гройсман.

    Он добавил, что правительство предлагает провести пересмотр пенсий для 550 тысяч военных пенсионеров, и зафиксировать, что индексация пенсий будет происходить автоматически.

    "Мы предполагаем, что боевые пенсии должны быть больше, чем обычные пенсии военнослужащих. Я убежден, что повышение пенсий для военных пенсионеров должно быть не менее в среднем, чем на 1,5 тысячи гривен. Но, понятно, что боевые пенсии должны быть в разы больше", — сказал Гройсман.

    Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что следующий этап повышения пенсий инвалидам начнется с 1 декабря.

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