наверх
04.02.201800:13
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    Глава Пентагона процитировал гимн Украины на встрече с Полтораком

    (обновлено: )28005
    Как сообщила в Twitter официальный представитель Пентагона Дана Уайт, в рамках переговоров стороны обсудили военное сотрудничество между странами.
    Джеймс Мэттис и Степан Полторак
    Facebook Посольство України в США

    КИЕВ, 3 фев - РИА Новости Украина. Глава Пентагона Джеймс Мэттис на переговорах с министром обороны Украины Степаном Полтораком процитировал украинский гимн. Об этом сообщается на сайте военного ведомства.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Да, но нет. Трамп одобрил поддержку Украины летальным оружием

    "Сегодня я еще раз хочу подтвердить, что мы поддерживаем украинский народ в борьбе за независимость и территориальную целостность страны. Ваш народ заплатил высокую цену за это. "Душу и тело мы положим за нашу свободу" — в этих словах государственного гимна отражается борьба за независимость", — заявил Мэттис.

    Встреча двух министров проходила в США 3 февраля. Как сообщила в Twitter официальный представитель Пентагона Дана Уайт, в рамках переговоров стороны обсудили военное сотрудничество между странами.

    Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счет бюджета США, они ожидаются в 2018 году.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Храм у Десятинного монастыря в Киеве
    Националистический радикализм крепчает
    Заявление Игоря Гужвы. Видео
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Сейм Польши
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Петр Порошенко
    Украина клянчит новый транш у МВФ