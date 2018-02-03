Глава Пентагона процитировал гимн Украины на встрече с Полтораком

КИЕВ, 3 фев - РИА Новости Украина. Глава Пентагона Джеймс Мэттис на переговорах с министром обороны Украины Степаном Полтораком процитировал украинский гимн. Об этом сообщается на сайте военного ведомства.

"Сегодня я еще раз хочу подтвердить, что мы поддерживаем украинский народ в борьбе за независимость и территориальную целостность страны. Ваш народ заплатил высокую цену за это. "Душу и тело мы положим за нашу свободу" — в этих словах государственного гимна отражается борьба за независимость", — заявил Мэттис.

Встреча двух министров проходила в США 3 февраля. Как сообщила в Twitter официальный представитель Пентагона Дана Уайт, в рамках переговоров стороны обсудили военное сотрудничество между странами.

Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счет бюджета США, они ожидаются в 2018 году.