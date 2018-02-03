Мэттис рассчитывает на проведение в Украине военной реформы

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. США рассчитывают на принятие в Верховной Раде закона о военной реформе, заявил при встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Как сообщает пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт, Мэттис поддержал цели готовящейся реформы.

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"Он (Мэттис — ред.) назвал закон о национальной безопасности срочным приоритетом и выразил надежду, что президентская администрация и Верховная Рада — парламент Украины — предпримут быстрые действия и проведут законопроект, который обеспечит прочную законодательную основу для реализации реформ в обороне в поддержку безопасной и демократической Украины", — сказала представитель оборонного ведомства.

По ее словам, Мэттис и Полторак договорились расширять сотрудничество двух стран.

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Напомним, администрация президента США Дональда Трампа в 2017 году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Представитель Белого дома Радж Шах заявил, что решение о поставках принимал Трамп. Между тем дата прибытия американского вооружения в Украину до сих пор неизвестна.