Полторак: Украина адаптировала ВСУ к стандартам НАТО уже на 90%

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина.

Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что план соответствия стандартам НАТО Украина выполняет на 90%, передает "Голос Америки"

"Мы поставили перед собой амбициозные планы по приобретению стандартов Альянса до конца 2020 года – мы над этим работаем. По итогам двух лет, процент выполнения – 90% от запланированных мероприятий", – сообщил он.

По словам министра, Украина имеет шанс соответствовать стандартам НАТО, в том числе ввести гражданское руководство Министерства обороны.

Полторак сообщил, что на сегодняшний день в сектор безопасности и обороны, куда входят все силовые подразделения, в Украине выделяется 5% бюджета.

"Непосредственно на оборону, на Министерство обороны, на Вооруженные силы в этом году в бюджете предусмотрено 2,7%", – отметил министр.

Ранее Полторак заявил, что численность Вооруженных сил Украины сейчас составляет 255 тысяч человек.