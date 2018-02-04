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    Общество

    Полторак: Украина адаптировала ВСУ к стандартам НАТО уже на 90%

    (обновлено: )218010
    По словам министра, власти поставили перед собой амбициозные планы по приобретению стандартов Альянса до конца 2020 года: "По итогам двух лет, процент выполнения – 90% от запланированных мероприятий".
    Степан Полторак. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. 

    Представительство НАТО в Украине
    facebook.com/NLOUkraine
    НАТО бредит Украиной
    Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что  план соответствия стандартам НАТО Украина выполняет на 90%, передает "Голос Америки".

    "Мы поставили перед собой амбициозные планы по приобретению стандартов Альянса до конца 2020 года – мы над этим работаем. По итогам двух лет, процент выполнения – 90% от запланированных мероприятий", – сообщил он.

    По словам министра, Украина имеет шанс соответствовать стандартам НАТО, в том числе ввести гражданское руководство Министерства обороны.

    Полторак сообщил, что на сегодняшний день в сектор безопасности и обороны, куда входят все силовые подразделения, в Украине выделяется 5% бюджета.

    "Непосредственно на оборону, на Министерство обороны, на Вооруженные силы в этом году в бюджете предусмотрено 2,7%", – отметил министр.

    Ранее Полторак заявил, что численность Вооруженных сил Украины сейчас составляет 255 тысяч человек. 

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