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    Политика

    Миротворцев в Донбасс готовы отправить более 40 стран - Порошенко

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (608)

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    На сегодняшний день более четырех десятков стран согласились принять участие в миротворческой операции, включая Канаду, страны "Большой семерки" и заканчивая отдельными странами ЕС, которые не являются членами НАТО, заявил Петр Порошенко.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт Президента Украины

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже более 40 стран согласились принять участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе.

    Елена Дьяченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дьяченко: заявления по миротворцам - игра слов

    "На сегодняшний день более четырех десятков стран согласились принять участие в миротворческой операции, включая Канаду, страны "Большой семерки" и заканчивая отдельными странами ЕС, которые не являются членами НАТО", — заявил Порошенко в ходе интервью на телеканале "Прямой".

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    Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

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