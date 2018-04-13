Миротворцев в Донбасс готовы отправить более 40 стран - Порошенко

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КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже более 40 стран согласились принять участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе.

"На сегодняшний день более четырех десятков стран согласились принять участие в миротворческой операции, включая Канаду, страны "Большой семерки" и заканчивая отдельными странами ЕС, которые не являются членами НАТО", — заявил Порошенко в ходе интервью на телеканале "Прямой".

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Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

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