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    Дьяченко: заявления по миротворцам - игра слов

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (606)

    (обновлено: )8710
    Громкие заявления о достижениях каких-то договоренностей между Украиной и Германией по миротворцам - не больше, чем игра слов и особенностей перевода, считает политконсультант Елена Дьяченко.
    Елена Дьяченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Во вторник, 10 апреля, президент Петр Порошенко провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Лидеры государств обсудили "Северный поток-2", вопрос миротворцев ООН на Донбассе и санкции против РФ. Кроме того, в мае лидеры Украины, Германии и Франции решили провести отдельные переговоры без участия российской стороны.

    Брифинг Порошенко и Меркель в Берлине
    REUTERS Hannibal Hanschke
    Встреча Порошенко и Меркель: "прошлись" по газу, миротворцам и санкциям

    По итогам встречи Порошенко и Меркель, в пресс-службе президента сообщили, что Украина и Германия согласовали подходы относительно миротворцев на Донбассе.

    Меркель заверила, что Германия не пойдет в этом вопросе "против Украины" и решение по миссии ООН будет согласовываться.

    Директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко отмечает, что все громкие заявления о якобы каких-то достижениях договоренностей между Украиной и Германией по миротворцам — не больше, чем игра слов и особенностей перевода.

    "UN Peacekeeping — это все-таки о краткосрочной функции поддержания мира, следующим шагом после осуществления которой должно быть согласие сторон конфликта на его разрешение. Петр Порошенко подразумевает, что миротворческая миссия ООН выполнит совсем другую функцию — peacemaking, то есть преодолеет конфликт вместо участвующих в нем сторон, и Банковой ничего не придется делать — только принять Донбасс на блюдечке с голубой каемочкой", — пишет Дьяченко у себя в Facebook. 

    Эксперт считает, что вряд ли кто-то из Совбеза ООН на это подпишется, понимая, что Киев самоустраняется и во время работы миссии не будет гарантировать вообще ничего.

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    "Это прекрасно понимает и Банковая, но все равно продолжает втягивать ООН, чтоб потом было на кого списать невыполнение Минска. UN Peacekeeping занимался установлением мира без согласия сторон в Боснии, и надеюсь что резня в Сребреннице — это не выбранный текущей властью сценарий", — резюмирует Дьяченко.

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