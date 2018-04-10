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    Постпред Украины при ООН оценил шансы введения миротворцев в Донбасс

    (обновлено: )14810
    Как заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, по его мнению в этом году введение миротворцев в Донбасс очень маловероятно.
    Миротворцы ООН. Архивное фото
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Введение миротворцев в Донбасс в 2018 году маловероятно, заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко в интервью агентству "Украинские новости".

    Миротворцы ООН. Самые известные миссии
    РИА Новости Украина
    Миротворцы ООН. Самые известные миссии

    "Есть расхожая фраза "никогда не говори никогда". Я считаю, что в этом году это очень маловероятно. Я хотел бы ошибаться, но мое мнение такое", — сказал Ельченко, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать в 2018 году сдвигов в вопросе ввода миротворцев в Донбасс.

    Ельченко отметил, что на сегодня нет реальной платформы, на которой можно начать работу в Совете безопасности ООН над мандатом миссии, но украинская сторона уже подготовила свой "неплохой" вариант проекта резолюции Совета безопасности ООН, который "поддерживается ее партнерами в Совбезе, однако он на сегодня официально не предлагался".

    Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

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