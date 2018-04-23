Появились данные о жертвах при наезде на пешеходов в Торонто

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Один человек погиб, пятеро находятся в критическом состоянии в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Торонто, сообщает телеканал CTV Toronto со ссылкой на больницу Sunnybrook Hospital.

"В больнице Sunnybrook Hospital сообщают, что один человек погиб, пятеро находятся в критическом состоянии, один — в тяжелом, состояние еще одного оценивается как среднетяжелое. Сообщается, что в больницу поступили в общей сложности восемь человек", — сообщается в Twitter телеканала.

Ранее СМИ сообщали о том, что жертвами наезда могли стать от трех до пяти человек.

Ранее местная полиция сообщала, что микроавтобус наехал на пешеходов на углу Йонг-стрит и Финч-авеню в Торонто. Водитель микроавтобуса задержан.

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В Торонто с 21 по 23 апреля проходит министерская встреча "Большой семерки".

Министр охраны общественной безопасности Ралф Гудэйл назвал инцидент "очень серьезным", отказавшись при этом спекулировать на тему возможного террористического акта.

"Мы не можем прийти ни к какому заключению на этой стадии. Полиция проводит расследование, чтобы определить точно, как и почему это случилось. Но до тех пор, пока они не предоставят нам детали…будет неподходяще спекулировать на эту тему", — сказал он на пресс-конференции в Торонто, отвечая на вопрос, можно ли определить инцидент как теракт.

ctvnews.ca Наезд на пешеходов в Торонто

По его словам, пока нет информации, которая бы потребовала изменения уровня оценки риска. Гудэйл также отметил, что канадские власти не получали информации, что участники саммита могли стать целью атаки.

Гудэйл назвал инцидент "очень серьезным", но при этом не стал говорить о деталях и жертвах инцидента.

Ранее СМИ опубликовали первый допрос водителя Mazda на месте смертельного ДТП в Кривом Роге.