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    Момент наезда автобуса на пешеходов у станции метро в Москве

    (обновлено: )43501
    В сети появилось видео момента наезда неконтролируемого автобуса на людей в подземном переходе станции "Славянский бульвар".
    RT на русском

    Среди пострадавших при въезде автобуса в переход у метро "Славянский бульвар" есть несовершеннолетний, он госпитализирован, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы Леонид Печатников.

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    "Пострадавших госпитализировали в институт Склифосовского, в Боткинскую, больницу Ворохубова, больницу имени Юдина. В институте Склифосовского – три человека, в больнице Боткина – три человека, по одному в больнице имени Юдина, затем в больнице имени Ворохубова один, и несовершеннолетний — в больнице имени Сперанского", — сказал Печатников РИА Новости.

    Заммэра отметил, что два человека находятся в стационаре в крайне тяжелом состоянии, еще двоим оказана медицинская помощь на месте.

    Автобус днем в понедельник въехал в подземный переход через Кутузовский проспект у станции метро "Славянский бульвар". В аварии погибли пять человек, около 15 получили травмы. Полиция задержала водителя автобуса. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

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