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    Полиция Канады

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Мощный взрыв произошел в финансовом районе Торонто
    Мощный взрыв произошел в финансовом районе Торонто
    03:32 02.05.2017
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    Взрыв произошел в районе, где расположены офисы пяти главных банков Торонто. По данным пожарных, загорелись подземные трансформаторы. Причина возгорания устанавливается.
    Полицейские застрелили россиянина в Канаде. Видео
    На месте убийства россиянина в Канаде 
    02:38 12.03.2017
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    Дипломаты РФ занимаются выяснением обстоятельств гибели российского гражданина Виталия Савина, сообщил в субботу генеральный консул РФ в Торонто Кирилл Михайлов.
    Стрельба в мечети Квебека
    Ситуация в мечети канадского Квебека взята под контроль - полиция
    06:53 30.01.2017
    198Стрельба в мечети Квебека
    По утверждению полиции Квебека, ситуация под контролем, помещения находятся в безопасности, работники эвакуированы. Расследование убийства пяти человек продолжается.
    На месте стрельбы в мечети Квебека
    Пять человек погибли в результате стрельбы в мечети Квебека
    04:59 30.01.2017
    271Стрельба в мечети Квебека
    По информации канадских СМИ, полицейские задержали двух подозреваемых в связи с перестрелкой в мечети в канадском городе Квебек, в результате которой погибли пять человек.
    Полиция Канады. Архивное фото
    Стрельба в Торонто. Один человек получил ранения - ТВ
    23:19 02.10.2016
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    По данным канадского телеканала, в результате инцидента один человек получил ранения, его доставили в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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