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    Квебек (город)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Масштабное ДТП в Квебеке
    Cнегопад привел к массовому ДТП в Квебеке 
    13:33 15.03.2017
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    В сети появилось видео масштабного ДТП, которое произошло в канадском Квебеке в результате сильного снегопада и гололеда. На кадрах видно, что непогода парализовала трассу.
    Стрельба в мечети в Квебеке
    Теракт в мечети Квебека: волки-одиночки рыскают по Северной Америке
    14:37 31.01.2017
    90Стрельба в мечети Квебека
    Нужно подождать, чтобы выяснить была ли их мотивация расисткой или сектантской, говорит основатель Обсерватории радикализации и экстремистского насилия Сами Ауна.
    Теракт в мечети Квебека
    Работа спецназа на месте теракта в мечети Квебека 
    11:58 30.01.2017
    85Стрельба в мечети Квебека
    Неизвестные в масках и с криками "Аллах Акбар" ворвались в мечеть в канадском Квебеке и обстреляли толпу людей. В результате инцидента погибли шесть человек, восемь людей ранены.
    Стрельба в мечети Квебека
    Ситуация в мечети канадского Квебека взята под контроль - полиция
    06:53 30.01.2017
    198Стрельба в мечети Квебека
    По утверждению полиции Квебека, ситуация под контролем, помещения находятся в безопасности, работники эвакуированы. Расследование убийства пяти человек продолжается.
    На месте стрельбы в мечети Квебека
    Пять человек погибли в результате стрельбы в мечети Квебека
    04:59 30.01.2017
    271Стрельба в мечети Квебека
    По информации канадских СМИ, полицейские задержали двух подозреваемых в связи с перестрелкой в мечети в канадском городе Квебек, в результате которой погибли пять человек.
    Полицейский в Канаде
    Канада была мишенью террористических группировок многие годы - эксперт
    06:38 24.10.2014
    109Стрельба в мечети Квебека
    Эксперт считает, что уже вполне разумно обозначать инциденты, произошедшие в понедельник и среду в Канаде, как теракты.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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