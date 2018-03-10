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Тег
мечети
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
6
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Губернатор Миннесоты назвал взрыв возле мечети терактом
02:14 07.08.2017
38
Губернатор американского штата Миннесота Марк Дейтон посетил в воскресенье мечеть города Блумингтон, где днем ранее произошел взрыв. Тогда никто не пострадал.
Восемь человек ранены в результате стрельбы у мечети на юге Франции - СМИ
04:10 03.07.2017
67
По предварительным данным, в воскресенье вечером двое неизвестных вышли из машины, остановившейся рядом с мечетью, и открыли огонь. Прокуратура не связывает инцидент с терроризмом.
Пять человек погибли в результате стрельбы в мечети Квебека
04:59 30.01.2017
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Стрельба в мечети Квебека
По информации канадских СМИ, полицейские задержали двух подозреваемых в связи с перестрелкой в мечети в канадском городе Квебек, в результате которой погибли пять человек.
В Сомали 15 человек погибли после обрушения мечети
06:22 01.05.2016
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Инцидент произошел в пятницу во время молитвы в одной из мечетей столицы Сомали городе Могадишо, где на момент трагедии находились более 100 человек.
На юге Лондона горит одна из крупнейших мечетей Европы
20:25 26.09.2015
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На юге Лондона горит одна из крупнейших мечетей Европы. Огнем охвачены первые два этажа здания, столб густого дыма поднимается над мечетью на десятки метров.
В Лондоне горит самая большая мечеть Британии
18:43 26.09.2015
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Локализовать пожар трудно, так как мечеть представляет собой большое здание с высокими потолками. Причины пожара неизвестны, информации о пострадавших пока не поступало.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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