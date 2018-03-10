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    мечети

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    ФБР расследует взрыв у мечети в Минессоте
    Губернатор Миннесоты назвал взрыв возле мечети терактом
    02:14 07.08.2017
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    Губернатор американского штата Миннесота Марк Дейтон посетил в воскресенье мечеть города Блумингтон, где днем ранее произошел взрыв. Тогда никто не пострадал.
    Восемь человек ранены в результате стрельбы у мечети на юге Франции
    Восемь человек ранены в результате стрельбы у мечети на юге Франции - СМИ
    04:10 03.07.2017
    67
    По предварительным данным, в воскресенье вечером двое неизвестных вышли из машины, остановившейся рядом с мечетью, и открыли огонь. Прокуратура не связывает инцидент с терроризмом.
    На месте стрельбы в мечети Квебека
    Пять человек погибли в результате стрельбы в мечети Квебека
    04:59 30.01.2017
    271Стрельба в мечети Квебека
    По информации канадских СМИ, полицейские задержали двух подозреваемых в связи с перестрелкой в мечети в канадском городе Квебек, в результате которой погибли пять человек.
    Вид Могадишо - столицы Сомалийской Демократической Республики
    В Сомали 15 человек погибли после обрушения мечети
    06:22 01.05.2016
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    Инцидент произошел в пятницу во время молитвы в одной из мечетей столицы Сомали городе Могадишо, где на момент трагедии находились более 100 человек.
    На юге Лондона горит одна из крупнейших мечетей Европы
    На юге Лондона горит одна из крупнейших мечетей Европы 
    20:25 26.09.2015
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    На юге Лондона горит одна из крупнейших мечетей Европы. Огнем охвачены первые два этажа здания, столб густого дыма поднимается над мечетью на десятки метров.
    В Лондоне горит одна из крупнейших мечетей Европы
    В Лондоне горит самая большая мечеть Британии
    18:43 26.09.2015
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    Локализовать пожар трудно, так как мечеть представляет собой большое здание с высокими потолками. Причины пожара неизвестны, информации о пострадавших пока не поступало.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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