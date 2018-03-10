Госсекретарь США в Оттаве встретился с министром иностранных дел Христей Фриланд и несколькими другими высокопоставленными канадскими официальными лицами в контексте тесных отношений между нашими двумя странами.
Как сообщают муниципальные власти, под землей произошло разрушение служебной части тоннеля. Большинство строителей после обвала смогли безопасно покинуть тоннель, однако три человека остались под землей.
В мэрии было созвано срочное совещание в связи с провалом и гражданам посоветовали держаться подальше от пропасти, которая быстро наполнилась водой через поврежденную трубу. Также была произведена массовая эвакуация.
Стрельба в Оттаве началась утром 22 октября у военного мемориала. Преступник, вооруженный дробовиком, убил выстрелом в грудь солдата почетного караула, а затем вошел в расположенное рядом здание парламента.
Министр обороны выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате стрельбы солдата и отметил, что несмотря на случившееся, военнослужащие Канады продолжат службу "на страже безопасности канадцев и Канады".
Зихаф-Бибо, проживая в Квебеке, имел проблемы с полицией и не раз привлекался к суду за противоправные действия. Так, согласно документам суда, в 2004 году он был фигурантом сразу трех дел, связанных с наркотиками и невыполнением судебных решений.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".