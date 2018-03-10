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    Оттава

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 32
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    Христя Фриланд и Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    Тиллерсон в Канаде обсудил ситуацию в Украине
    04:34 20.12.2017
    175
    Госсекретарь США в Оттаве встретился с министром иностранных дел Христей Фриланд и несколькими другими высокопоставленными канадскими официальными лицами в контексте тесных отношений между нашими двумя странами.
    Обрушение тоннеля в Оттаве
    Тоннель метро обрушился в центре Оттавы
    03:04 11.11.2016
    206
    Как сообщают муниципальные власти, под землей произошло разрушение служебной части тоннеля. Большинство строителей после обвала смогли безопасно покинуть тоннель, однако три человека остались под землей.
    Провал в центре Оттавы. Видео
    В центре Оттавы на проезжей части образовался гигантский провал 
    03:02 09.06.2016
    244
    В мэрии было созвано срочное совещание в связи с провалом и гражданам посоветовали держаться подальше от пропасти, которая быстро наполнилась водой через поврежденную трубу. Также была произведена массовая эвакуация.
    Флаги Украины и Канады
    Возле посольства Украины в Канаде произошла перестрелка, есть раненые
    01:33 24.05.2016
    2544
    Перестрелка произошла на улице o'Сonnor, где находится посольство Украины в Канаде, в нескольких кварталах от здания дипломатического представительства. В результате стрельбы пострадали два человека.
    Ситуация в Оттаве
    Стрельба в торговом центре в Оттавы, пострадал один человек
    02:13 27.12.2014
    35
    По факту случившегося уже были задержаны два человека, однако пока точно не установлено, имели ли они отношение к стрельбе. Ведется расследование инцидента.
    Белый дом. Архивное фото
    США усилят охрану правительственных зданий после инцидента в Оттаве
    00:50 29.10.2014
    108
    Как заявил госсекретарь США Джон Керри, инцидент в Канаде можно квалифицировать как теракт.
    Возле здания канадского парламента
    Стрелявшим в парламенте Канады руководили идеологические мотивы - полиция
    01:28 27.10.2014
    265Стрельба в мечети Квебека
    На сайте полиции размещено заявление, в котором приводятся последние данные об инциденте.
    Флаг Канады
    МИД Канады: принадлежность канадского стрелка к ИГ пока не подтверждена
    13:34 24.10.2014
    28Стрельба в мечети Квебека
    По словам министра, устроивший стрельбу Мишель Зихаф-Бибо "безусловно, был радикалом", но в списке особо опасных террористов не значился.
    Полицейский в Канаде
    Канада была мишенью террористических группировок многие годы - эксперт
    06:38 24.10.2014
    109Стрельба в мечети Квебека
    Эксперт считает, что уже вполне разумно обозначать инциденты, произошедшие в понедельник и среду в Канаде, как теракты.
    В Оттаве канадский парламент вернулся к работе. Видео
    В Оттаве канадский парламент вернулся к работе 
    03:55 24.10.2014
    58Стрельба в мечети Квебека
    На церемониальном открытии заседания Палаты общин депутаты аплодисментами приветствовали парламентского пристава Кевина Викерса, который накануне застрелил злоумышленника, прорвавшегося в здание.
    Камеры внешнего наблюдения зафиксировали передвижения стрелка в Оттаве. Видео
    Камеры внешнего наблюдения зафиксировали передвижения стрелка в Оттаве 
    03:27 24.10.2014
    76Стрельба в мечети Квебека
    Стрельба в Оттаве началась утром 22 октября у военного мемориала. Преступник, вооруженный дробовиком, убил выстрелом в грудь солдата почетного караула, а затем вошел в расположенное рядом здание парламента.
    Полицейский Канады. Архивное фото
    Полиция Канады будет охранять премьера круглосуточно, "где бы он не находился"
    02:28 24.10.2014
    101Стрельба в мечети Квебека
    Полиция приняла новый режим работы, согласно которому охрана будет находится с премьер-министром 24 часа в сутки, где бы он не находился, заявил глава канадской полиции Боб Полсон.
    Ситуация в Оттаве
    Полиция Канады подтвердила, что стрелок в Оттаве действовал в одиночку
    16:21 23.10.2014
    47Стрельба в мечети Квебека
    Стражи порядка убеждены, что преступник действовал в одиночку.
    Возле здания канадского парламента
    Канадский стрелок имел проблемы с психикой - СМИ
    08:41 23.10.2014
    106Стрельба в мечети Квебека
    Странное поведение Зихафа-Бибо проявлялось и в мечети. Это вызвало недовольство у верующих, и его даже попросили не посещать молитвы.
    Ситуация возле здания парламента в Оттаве
    Стрельба в Оттаве не повлияет на участие Канады в операции в Ираке
    07:21 23.10.2014
    82Стрельба в мечети Квебека
    Министр обороны выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате стрельбы солдата и отметил, что несмотря на случившееся, военнослужащие Канады продолжат службу "на страже безопасности канадцев и Канады".
    Ситуация возле парламента в Оттаве
    Мужчина мог открыть стрельбу в Оттаве из-за влияния исламистов - эксперт
    06:36 23.10.2014
    123Стрельба в мечети Квебека
    Этот инцидент имеет все признаки террористической атаки, считает один из ведущих экспертов по национальной безопасности Канады.
    Полицейский Канады. Архивное фото
    Подозреваемый в стрельбе в Оттаве менял фамилию и привлекался к суду
    04:22 23.10.2014
    56Стрельба в мечети Квебека
    Зихаф-Бибо, проживая в Квебеке, имел проблемы с полицией и не раз привлекался к суду за противоправные действия. Так, согласно документам суда, в 2004 году он был фигурантом сразу трех дел, связанных с наркотиками и невыполнением судебных решений.
    Ситуация возле здания парламента в Оттаве
    Полиция сняла предупреждение об угрозе безопасности в центре Оттавы
    04:01 23.10.2014
    43Стрельба в мечети Квебека
    В ближайшие дни полиция усилит свое присутствие на улицах города и продолжит изучение свидетельских показаний.
    Ситуация возле здания парламента в Оттаве
    Все пострадавшие при стрельбе в Оттаве выписаны из больницы
    02:35 23.10.2014
    76Стрельба в мечети Квебека
    Три пациента, причастные к инциденту, были выписаны, говорится в сообщении, размещенном в микроблоге больницы Оттавы в Twitter.
    На месте стрельбы у военного мемориала канадцам
    Установлена личность погибшего в Оттаве военнослужащего
    02:02 23.10.2014
    126Стрельба в мечети Квебека
    Погибшим в ходе перестрелки в среду в Оттаве оказался 24-летний капрал вооруженных сил Канады Натан Сирилло.
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