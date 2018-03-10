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Зихаф-Бибо, проживая в Квебеке, имел проблемы с полицией и не раз привлекался к суду за противоправные действия. Так, согласно документам суда, в 2004 году он был фигурантом сразу трех дел, связанных с наркотиками и невыполнением судебных решений.