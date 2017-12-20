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    Тиллерсон в Канаде обсудил ситуацию в Украине

    (обновлено: )13601
    Госсекретарь США в Оттаве встретился с министром иностранных дел Христей Фриланд и несколькими другими высокопоставленными канадскими официальными лицами в контексте тесных отношений между нашими двумя странами.
    Христя Фриланд и Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    www.state.gov

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудил с канадской коллегой Христей Фриланд КНДР и ситуацию в Украине, сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Дверь открыта, будем ждать. Тиллерсон по КНДР и Крыму

    "В Оттаве госсекретарь встречается с министром иностранных дел Фриланд и несколькими другими высокопоставленными канадскими официальными лицами в контексте тесных отношений между нашими двумя странами. На протяжении встреч они обсудили ряд вопросов, включая взаимное процветание, оборону и безопасность, общие обеспокоенности, включая Северную Корею и ситуацию в Украине", — сказала Науэрт.

    Ранее сообщалось, что Государственный департамент США призвал Россию прекратить обстрелы в Донбассе и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН. 

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    Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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