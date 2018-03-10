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Речь идет о сумме, превышающей 8 миллионов канадских долларов (примерно 6,2 миллиона американских долларов). Большая ее часть – более 6 миллионов - пойдет на поддержку проекта по обучению полицейских, еще 1,5 миллиона – на проект по экипировке.