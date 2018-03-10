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    МИД Канады

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
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    Флаг Канады
    "Антибандеровский" закон. МИД Канады опасается за свободу слова в Польше
    06:51 03.02.2018
    324Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд призвала Польшу "уважать научные знания и обеспечить открытость дискуссий и образования об ужасах нацистских лагерей смерти".
    Разрушения в провинции Идлиб, контролируемой сирийской оппозицией. Архивное фото
    Химатака в Идлибе соответствует действиям правительства Асада - МИД Канады
    02:46 05.04.2017
    126Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Башар Асад заявил, что сирийское правительство не применяло химоружие.
    Министр иностранных дел Канады Стефан Дион
    МИД Канады призвал все страны продолжить санкции против РФ из-за Украины
    01:54 12.11.2016
    258США - Россия: санкции преткновения
    Глава МИД Стефан Дион подчеркнул, что Канада настаивает на том, чтобы все страны оставались твердыми в вопросе санкций против России, введенных из-за ситуации в Украине.
    Министр иностранных дел Канады Стефан Дион
    МИД Канады выделяет свыше $6 млн на поддержку Нацполиции Украины
    02:44 02.10.2016
    223День полиции: успех или провал?
    Речь идет о сумме, превышающей 8 миллионов канадских долларов (примерно 6,2 миллиона американских долларов). Большая ее часть – более 6 миллионов - пойдет на поддержку проекта по обучению полицейских, еще 1,5 миллиона – на проект по экипировке.
    Флаг Канады
    Канада снимает санкции с Белоруссии - МИД
    01:27 08.05.2016
    70
    По заявлению МИД Канады, в ответ на позитивное развитие событий в Белоруссии, министерство иностранных дел Канады приступит к процессу регулирования по исключению Белоруссии из списка ALC.
    Украина получила от Канады военное оборудование для разминирования. Архивное фото
    Канада не ведет переговоры с Украиной о поставках летального оружия - МИД
    01:35 25.02.2016
    216
    По информации МИД Канады, в данный момент Канада не ведет прямые переговоры с правительством Украины по вопросу возможной поставки летального оружия.
    Флаг Канады
    Канада надеется на возобновление диалога с РФ по Украине – Дион
    00:59 27.01.2016
    199
    Как заявил министр иностранных дел Канады, двухсторонние контакты с Россией происходили даже в период "холодной войны". Нынешнее же положение вещей, по его мнению, никак не может помочь Украине.
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    Климкин: в Турции главы МИД стран-НАТО обсудят помощь Украине
    22:57 11.05.2015
    254
    Глава МИД сообщил, что в повестке дня - работа трастовых фондов и приведение сектора безопасности Украины к стандартам НАТО.
    Порошенко на полигоне Десна
    Порошенко поблагодарил Канаду за военных инструкторов
    22:39 11.05.2015
    229
    Глава государства встретился с главой МИД Канады, чтобы обсудить выделение помощи "на гуманитарные цели и развитие демократических институтов".
    Флаг Канады
    Глава МИД Канады встретится с Порошенко и Яценюком в ходе визита в Украину
    18:47 10.05.2015
    229Украина - шаг до дефолта
    Согласно информации канадского внешнеполитического ведомства, Николсон также проведет встречу со своим украинским коллегой Павлом Климкиным и представителями гражданского общества, а также посетит военный госпиталь.
    Флаг Канады
    Канада объявила о новых поставках Киеву нелетального военного оборудования
    22:23 09.05.2015
    544
    Как сообщается на сайте МИД Канады, речь также идет о выделении 1,2 миллиона долларов на дополнительные мощности в рамках медицинской системы Министерства обороны Украины.
    Флаги Украины и Канады
    МИД Канады сообщил о выделении Украине дополнительно 14 млн канадских долларов
    22:14 30.04.2015
    61Отношение мира к ситуации в Украине
    Будут профинансированы семь проектов, которые усилят защиту прав человека, улучшат доступ к правосудию и поддержат гражданское общество в Украине, говорится в сообщении канадского МИД.
    Флаг Канады
    Канада продолжит поддерживать суверенитет Украины - Николсон
    02:21 25.04.2015
    67Отношение мира к ситуации в Украине
    Канада поддерживает Украину в долгосрочной перспективе и выступает против российской агрессии в Украине, и будет продолжать поддерживать суверенитет Украины, заявил глава МИД Канады Роб Николсон.
    Флаг Канады
    Канада предоставит Украине военное оборудование на $3 млн
    21:55 18.04.2015
    167Год АТО: причины и следствия
    Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Канады, страна планирует передать 238 пар очков ночного видения стоимостью 1 миллион долларов и 1 тысячу аптечек.
    Флаг Канады
    Канада выделит $5,55 млн на поддержку демократии в Украине
    18:55 18.03.2015
    53Отношение мира к ситуации в Украине
    Министр иностранных дел Канады Роб Николсон заявил, что деньги помогут Украине построить более мирное, демократическое и процветающее будущее.
    Флаг Канады
    Канада планирует расширить санкции в отношении России - глава МИД
    22:30 17.02.2015
    209Новые санкции в отношении России.
    Министр иностранных дел Канады Роб Николсон напомнил, что "Канада уже ввела санкции в отношении более 210 людей и компаний".
    Флаг Канады
    Глава МИД Канады объявил, что уходит в отставку
    17:44 03.02.2015
    73
    Глава канадского внешнеполитического ведомства Джон Бэрд отметил, что намерен покинуть также парламент в ближайшие недели.
    Военная техника в Донецке
    Канада заявляет о движении военных РФ на границе c Украиной
    19:03 13.11.2014
    260Донбасс - зона войны
    Министр иностранных дел Канады Джон Бэрд сделал заявление, в котором идет речь о том, что Канада обеспокоена ростом насилия в Украине.
    Флаг Канады
    Канада обсудит вопросы терроризма, экономики и торговли на саммите АТЭС
    08:51 08.11.2014
    75
    По словам представителя МИД Канады, страна работает на многосторонней основе на ряде многосторонних форумов, включая АТЭС, чтобы решить глобальную угрозу терроризма.
    Министр иностранных дел Канады Джон Бэрд
    Канада обеспокоена сообщениями о движении войск РФ к границе Украины
    03:38 06.11.2014
    1781Реакция в мире на события в Украине
    Глава канадского МИД призвал РФ "немедленно отозвать войска от пограничных регионов", и отметил, что Канада продолжит следить за развитием ситуации.
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