Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Башар Асад заявил, что сирийское правительство не применяло химоружие.
Речь идет о сумме, превышающей 8 миллионов канадских долларов (примерно 6,2 миллиона американских долларов). Большая ее часть – более 6 миллионов - пойдет на поддержку проекта по обучению полицейских, еще 1,5 миллиона – на проект по экипировке.
Согласно информации канадского внешнеполитического ведомства, Николсон также проведет встречу со своим украинским коллегой Павлом Климкиным и представителями гражданского общества, а также посетит военный госпиталь.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".