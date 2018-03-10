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    Христя Фриланд

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Флаг Канады
    "Антибандеровский" закон. МИД Канады опасается за свободу слова в Польше
    06:51 03.02.2018
    324Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд призвала Польшу "уважать научные знания и обеспечить открытость дискуссий и образования об ужасах нацистских лагерей смерти".
    Флаги Канады и Украины
    Киев пока не спешит обращаться к Канаде за оружием
    23:34 21.12.2017
    185
    Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд сообщила, что в стране "очень сложный процесс контроля экспорта оружия", который, в том числе, подразумевает официальный запрос. Такого запроса от Украины пока не поступало.
    Христя Фриланд и Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    Тиллерсон в Канаде обсудил ситуацию в Украине
    04:34 20.12.2017
    175
    Госсекретарь США в Оттаве встретился с министром иностранных дел Христей Фриланд и несколькими другими высокопоставленными канадскими официальными лицами в контексте тесных отношений между нашими двумя странами.
    Христя Фриланд и Рекс Тиллерсон
    Тиллерсон и Фриланд в Вашингтоне обсудил Украину и КНДР
    04:51 17.08.2017
    475Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    В Госдепе США сообщили, что госсекретарь Рекс Тиллерсон принял главу МИД Канады Христю Фриланд, которая находится в Вашингтоне для возобновления переговоров о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).
    Флаг Канады
    Канада рассматривает возможность создания своего "акта Магнитского"
    06:04 18.05.2017
    127США - Россия: санкции преткновения
    Глава МИД Канады Христя Фриланд, выступая в парламенте, заявила, что правительство готово поддержать законопроект, составленный на основе "дела Магнитского".
    Разрушения в провинции Идлиб, контролируемой сирийской оппозицией. Архивное фото
    Химатака в Идлибе соответствует действиям правительства Асада - МИД Канады
    02:46 05.04.2017
    126Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Башар Асад заявил, что сирийское правительство не применяло химоружие.
    Этническая украинка Христя Фриланд, возглавившая МИД Канады
    Канаде надо готовиться к "дестабилизирующим усилиям" РФ - глава МИД
    03:59 07.03.2017
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    Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд отметила, что "со стороны России были усилия по дестабилизации политической системы США", поэтому "Канада и другие западные страны должны быть готовы к похожим усилиям".
    Христя Фриланд и Рекс Тиллерсон
    Главы дипломатических ведомств США и Канады обсудили Украину и РФ
    05:30 09.02.2017
    890Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд сообщила, что на первой встрече с новым американском коллегой Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне обсудила, в частности, рост насилия в Донбассе и Авдеевке.
    Этническая украинка Христя Фриланд, возглавившая МИД Канады
    Этническая украинка Фриланд возглавила МИД Канады
    00:58 11.01.2017
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    О назначении Христи Фриланд сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По его словам, она также сохранит пост главы комитета по отношениям с США, включая торговые связи.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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