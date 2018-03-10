Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд сообщила, что в стране "очень сложный процесс контроля экспорта оружия", который, в том числе, подразумевает официальный запрос. Такого запроса от Украины пока не поступало.
Госсекретарь США в Оттаве встретился с министром иностранных дел Христей Фриланд и несколькими другими высокопоставленными канадскими официальными лицами в контексте тесных отношений между нашими двумя странами.
В Госдепе США сообщили, что госсекретарь Рекс Тиллерсон принял главу МИД Канады Христю Фриланд, которая находится в Вашингтоне для возобновления переговоров о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).
Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Башар Асад заявил, что сирийское правительство не применяло химоружие.
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд отметила, что "со стороны России были усилия по дестабилизации политической системы США", поэтому "Канада и другие западные страны должны быть готовы к похожим усилиям".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".