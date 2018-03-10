Под руководством "патриотической команды реформаторов", управляющей страной, Украина превращается в "белое пятно" на карте Евразии – территорию, в обход которой перенаправляются транспортные, товарные, энергетические и финансовые потоки.
Основную опасность для здоровья представляют частицы PM2.5 размером менее 2,5 микрона, которые создают ощущение тумана в воздухе и могут проникать и оседать глубоко в легких человека, вызывая приступы удушья и серьезные проблемы со здоровьем.
Иностранные разведслужбы, шпионы и "прочие вражеские силы" нарастили "политическое проникновение, сепаратистскую деятельность, призывы к восстанию и другие виды подрывной деятельности", сообщили в управлении министерства общественной безопасности города.
В пятницу в Пекине установилась ясная погода, однако к утру субботы город накрыла пелена белого дыма, а в воздухе чувствуется запах гари. Все это стало следствием запущенных в новогоднюю ночь петард и фейерверков.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Столицу Китая накрыло облако смога. По утверждению жителей, объявлен "оранжевый" уровень опасности. В это же время председатель КНР Си Цзиньпин назвал проходящую в Париже Конференцию по изменению климата новой отправной точкой в борьбе с климатическими изменениями.
Около 150 смельчаков занимались йогой на стеклянной смотровой площадке, расположенной неподалеку от Пекина. Смотрите на видео, как они выполняли асаны на высоте 396 метров в преддверии Международного дня йоги.
Традиционный китайский праздник Весны - китайский Новый год - является для китайцев самым важным праздником и отмечается 7 дней. Смотрите на видео, какие пробки образовались на въезде в Пекин в последний день праздника.
Саммит лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) стартовал в Пекине 10 ноября. На форуме собрались десятки глав государств, сотни высокопоставленных чиновников и влиятельных бизнесменов.