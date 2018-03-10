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    Пекин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 98
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    Тюрьма. Архивное фото
    Их слишком много. В элитной китайской тюрьме нет мест для чиновников
    15:46 19.02.2018
    278
    Из-за переполненности тюрьмы ее обитатели в этом году были лишены свидания и семейного обеда с родственниками по случаю китайского Нового года.
    Когда смог встречается с ветром
    Ветер против смога: кто кого? Видео из Пекина 
    12:12 24.01.2018
    213
    В сети появилось уникальное видео, на котором сильный ветер очистил небо над Пекином от сильнейшего смога, от которого страдают жители города.
    Украинский пловец Андрей Говоров
    Украинский пловец завоевал "бронзу" на этапе Кубка мира в Пекине
    18:13 11.11.2017
    54
    Андрей Говоров стал третьим в заплыве на 50 метров вольным стилем. Его результат - 21,30 секунды. Заплыв выиграл россиянин Владимир Морозов с результатом 20,83 секунды.
    Китайцев захлестнула мода на экзотических питомцев 
    12:43 09.10.2017
    168
    Мода на экзотических животных покоряет Пекин. Британский фотограф Шон Галлахер познакомился с жителями китайской столицы, которые показали ему о своих экзотических питомцах.
    Дорога в столице Китая с 600 лежачими полицейскими. Видео
    "Автобан" по-китайски, дорога в Пекине с 600 лежачими полицейскими 
    14:05 13.09.2017
    663
    В Пекине появилась дорога протяженностью 1,5 км, где на расстоянии в полметра друг от друга дорожные рабочие положили более 600 лежачих полицейских.
    Газокомпрессорная станция
    Бац-бац... и мимо. Транзитная Украина стала поперек Нового шелкового пути
    12:07 19.05.2017
    6059
    Под руководством "патриотической команды реформаторов", управляющей страной, Украина превращается в "белое пятно" на карте Евразии – территорию, в обход которой перенаправляются транспортные, товарные, энергетические и финансовые потоки.
    Пекин накрыла песчаная буря
    В Пекине бушует песчаная буря 
    17:10 04.05.2017
    96
    Власти страны настоятельно просят жителей как можно реже выходить на улицу, а детям и пожилым людям вообще не покидать дома, поскольку концентрация мелких частиц в воздухе сильно превышает нормативы.
    Сильный смог в Пекине
    Загрязнение воздуха в Пекине превысило норму в 21 раз
    05:32 04.05.2017
    103
    Основную опасность для здоровья представляют частицы PM2.5 размером менее 2,5 микрона, которые создают ощущение тумана в воздухе и могут проникать и оседать глубоко в легких человека, вызывая приступы удушья и серьезные проблемы со здоровьем.
    Китай - Пекин
    Украина будет представлена на форуме Шелкового пути в Пекине
    09:25 29.04.2017
    668
    В Пекине 14-15 мая пройдет форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь". Участие в форуме подтвердили президенты и премьеры 28 государств.
    Дворец императора в Пекине. Архивное фото
    Жителям Пекина пообещали $72 тыс за данные об иностранных шпионах
    07:12 10.04.2017
    62
    Иностранные разведслужбы, шпионы и "прочие вражеские силы" нарастили "политическое проникновение, сепаратистскую деятельность, призывы к восстанию и другие виды подрывной деятельности", сообщили в управлении министерства общественной безопасности города.
    Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
    МОК и WADA не расследовали допинг ямайских спринтеров с Игр-2008 - СМИ
    17:47 02.04.2017
    197Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    ARD 2 апреля покажет новый фильм о допинге, речь в котором пойдет о перепроверке проб с Олимпийских игр. Фильм будет посвящен положительным пробам ямайских спринтеров с Игр в Пекине.
    Ким Чен Нам
    Граждане КНДР, подозреваемые в убийстве Ким Чен Нама, покинули Малайзию
    04:29 31.03.2017
    59Убийство брата Ким Чен Ына
    СМИ сообщают, что двое граждан Северной Кореи покинули Малайзию тем же авиарейсом, которым ранее было вывезено тело Ким Чен Нама - брата лидера КНДР.
    Смог в Пекине
    В Пекине уровень загрязнения воздуха достиг критических отметок
    07:26 28.01.2017
    168
    В пятницу в Пекине установилась ясная погода, однако к утру субботы город накрыла пелена белого дыма, а в воздухе чувствуется запах гари. Все это стало следствием запущенных в новогоднюю ночь петард и фейерверков.
    Смог в Китае
    Смог в Китае: видимость не превышает 50 метров 
    19:33 04.01.2017
    176
    В Пекине второй день подряд власти держат "красный" высший уровень тревоги из-за сильного тумана. Основные автомагистрали как в самом городе, так и в пригородах закрыты для движения транспорта.
    Смог в Пекине: с каждым годом все хуже. Видео
    Смог в Пекине: с каждым годом все хуже 
    14:51 04.01.2017
    127
    В Пекине второй день подряд власти держат "красный" высший уровень тревоги из-за сильного тумана. Основные автомагистрали как в самом городе, так и в пригородах закрыты для движения транспорта.
    Пробки в Пекине
    Масштабные пробки в Пекине 
    08:15 03.01.2017
    208
    После окончания праздничных выходных многие жители Пекина и путешественники вернулись в город. Смог и большое количество автомобилей привели к массовым пробкам в столице Китая.
    Китайский полицейский
    Микроавтобус врезался в толпу людей на рынке в Пекине
    15:10 21.12.2016
    168
    Инцидент произошел на рынке в районе Чанпин на севере китайской столицы. Сообщается, что микроавтобус въехал в толпу людей, находившихся в тот момент на территории рынка.
    Смог в Пекине
    Смог в Пекине: объявлен наивысший "красный" уровень тревоги 
    14:14 21.12.2016
    556
    Власти Пекина объявили наивысший, "красный" уровень тревоги из-за резкого ухудшения качества воздуха, следует из сообщения департамента окружающей среды Пекина.
    Третий в Пекине. Архивное фото
    В Пекине объявлен наивысший "красный" уровень тревоги из-за смога
    08:53 15.12.2016
    169
    Сообщается, что с 16 по 21 декабря в Пекине, соседнем Тяньцзине, провинции Хэбэй, Хэнань и Шаньдун уровень загрязнения воздуха будет "сильным" и выше. Особый режим начнет действовать завтра.
    Допинг-контроль
    МОК завершил перепроверку допинг-проб с Олимпийских игр-2008 в Пекине
    23:38 07.12.2016
    61
    Директор медицинского и научного департамента МОК Ричард Баджетт заявил, что в ходе перепроверки проб из Пекина были дисквалифицированы 49 спортсменов.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
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    Тюрьма. Архивное фото
    Их слишком много. В элитной китайской тюрьме нет мест для чиновников
    15:46 19.02.2018
    278
    Из-за переполненности тюрьмы ее обитатели в этом году были лишены свидания и семейного обеда с родственниками по случаю китайского Нового года.
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